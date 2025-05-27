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Кабмин поддержал законопроект, который усилит права водителей с инвалидностью: ключевые моменты

автомобиль, парковка, мужчина, кресло-колесное
В Украине усилят защиту водительских прав с инвалидностью. / Freepik

Правительство приняло проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о пользовании преимуществами, предоставляемыми водителям с инвалидностью". Изменения, предусмотренные в документе, должны обеспечить надлежащую реализацию водительских прав с инвалидностью, в частности ветеранов и ветеранок.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Кабмина.

Законопроект предлагает более эффективно использовать льготные парковочные места для лиц с инвалидностью и определяется четкий порядок контроля за соблюдением правил. Кроме того, водители с инвалидностью должны иметь опознавательный знак "Водитель с инвалидностью" с уникальным электронным идентификатором (QR-кодом), подтверждающий наличие инвалидности. Форму знака и порядок установления будет определять Кабинет Министров Украины.

Законопроект также предлагает внести изменения в Закон "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине" – обновить правила обустройстве бесплатных парковочных мест для транспортных средств, управляемых водителями с инвалидностью или перевозящих таких лиц. Дело в том, что, несмотря на запрет и штрафы, все чаще парковочные места для людей с инвалидностью занимают водители, не имеющие на это права.

Документ разработан по запросу ветеранского сообщества в тесном партнерстве с ним. Его положения учитывают потребности ветеранов и ветеранок, которые после ранения или контузии имеют инвалидность, но продолжают вести активную жизнь, в частности, управлять транспортными средствами.

Следующим этапом станет рассмотрение законопроекта в Верховной Раде Украины.

Напомним, 26 мая в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий изменить подход к ответственности за превышение скорости движения транспортными средствами.

Автор:
Татьяна Ковальчук