Кабмін підтримав законопроект, який посилить права водіїв з інвалідністю: ключові моменти

Уряд ухвалив проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо користування перевагами, що надаються водіям з інвалідністю". Зміни, які передбачені у документі, мають забезпечити належну реалізацію прав водіїв з інвалідністю, зокрема ветеранів та ветеранок.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Кабміну.

У законопроєкті пропонується більш ефективно використовувати пільгові паркувальні місця для осіб з інвалідністю та визначається чіткий порядок контролю за дотриманням правил. Крім того, водії з інвалідністю повинні мати розпізнавальний знак "Водій з інвалідністю" з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом), що підтверджує наявність інвалідності. Форму знака та порядок його встановлення визначатиме Кабінет Міністрів України.

Законопроєкт також пропонує внести зміни до Закону "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" – оновити правила щодо облаштування безоплатних паркувальних місць для транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або які перевозять таких осіб. Річ у тому, що попри заборону та штрафи, все частіше паркувальні місця для людей з інвалідністю займають водії, які не мають на це права.

Документ розроблено на запит ветеранської спільноти у тісному партнерстві з нею. Його положення враховують потреби ветеранів та ветеранок, які після поранення або контузії мають інвалідність, але продовжують вести активне життя, зокрема керувати транспортними засобами.

Наступним етапом стане розгляд законопроекту у Верховній Раді України.

Нагадаємо, 26 травня у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який пропонує змінити підхід до відповідальності за перевищення швидкості руху транспортними засобами.