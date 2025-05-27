Нові правила для водіїв: ВР розглядає посилення штрафів за перевищення швидкості

26 травня у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який пропонує змінити підхід до відповідальності за перевищення швидкості руху транспортними засобами.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на картку законопроєкту.

Зокрема, автори ініціативи хочуть скасувати так званий "нештрафований мінімум" у 20 км/год і ввести нову, більш деталізовану шкалу відповідальності.

Згідно з чинним законодавством, відповідальність передбачено лише за перевищення швидкості від 20 до 50 км/год (штраф 340 грн) та понад 50 км/год (штраф 1700 грн). Водночас порушення швидкісного режиму на меншу величину — до 20 км/год — фактично ігнорується законом.

У разі ухвалення нового законопроєкту відповідальність починатиметься вже з перевищення понад 10 км/год. При цьому пропонується ввести шість ступенів штрафування відповідальності залежно від рівня перевищення:

понад 10 км/год — 340 грн;

понад 20 км/год — 680 грн;

понад 30 км/год — 1360 грн;

понад 40 км/год — 1700 грн;

понад 60 км/год — 2720 грн;

понад 80 км/год — 3400 грн.

Ці зміни передбачено новою статтею 122⁶ Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), яку пропонують додати до законодавства. Автори законопроєкту вказують, що чинні штрафи не відповідають принципу пропорційності.

Наприклад, штрафи за порушення правил зупинки на смузі громадського транспорту чи за неправильне паркування іноді вищі, ніж за перевищення швидкості на 30–40 км/год, що має значно більший ризик для життя і здоров’я людей.

Додамо, що з 11 квітня в Україні патрульні поліцейські почнуть використовувати прилади TruCAM для контролю швидкості на 25 нових ділянках доріг та вулиць у населених пунктах.