Контроль швидкості: на 25 нових ділянках доріг встановлять прилади TruCAM

З 11 квітня в Україні патрульні поліцейські почнуть використовувати прилади TruCAM для контролю швидкості на 25 нових ділянках доріг та вулиць у населених пунктах.

Про це інформує пресслужба Нацполіції.

Про застосування TruCAM

Зазначається, що TruCAM застосовуються переважно на тих самих ділянках, де вже встановлені камери автоматичної фіксації порушень. Це дає вищу ефективність контролю за дотриманням швидкісного режиму завдяки поєднанню методів вимірювання.

Місця для використання приладів обрані з урахуванням рівня аварійності, на небезпечних ділянках та в зонах з високою концентрацією ДТП, викликаних перевищенням швидко.

У регіонах, де тривають активні бойові дії (зокрема в Донецькій і Луганській областях), прилади тимчасово не використовуються.

Натомість у Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях TruCAM застосовують на окремих безпечних ділянках.

Де запрацюють прилади

З урахуванням воєнного стану та аналізу аварійності:

Додано 25 нових ділянок;

Змінено умови на 10 існуючих ділянках.

Загалом на українських дорогах працюватимуть 160 приладів TruCAM, які здійснюватимуть вимірювання швидкості на 338 ділянках.

У місцях використання TruCAM встановлюються дорожні знаки, що попереджають про фото- та відеофіксацію. Службові автомобілі патрульної поліції з увімкненими синіми проблисковими маячками стоятимуть на видимому місці.

"Перевищення швидкості — одна з найпоширеніших причин ДТП. Будьте відповідальними! Дотримання правил рятує життя", - наголошують в пресслужбі.

Про правила дорожнього руху

Нагадаємо, з 24 березня 2025 року на автомобільних дорогах України введено в експлуатацію 40 нових комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (КАФ). Також у Львові два вже діючі комплекси отримали додаткову функцію фіксації порушень правил зупинки та руху на смузі громадського транспорту.

Нагадаємо, у період з 1 квітня по 1 листопада 2025 року на певних ділянках доріг у Києві та Дніпрі дозволена швидкість руху збільшена.