Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,40

+0,13

EUR

45,84

+0,29

Готівковий курс:

USD

41,25

41,15

EUR

46,34

45,95

Вільна енергія

Вільна 

енергія
Три роки великої війни

Три роки 

великої війни
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Контроль швидкості: на 25 нових ділянках доріг встановлять прилади TruCAM

TruCAM, швидкість
На 25 нових ділянках українських доріг почнуть використовувати прилади TruCAM. / Нацполіція

З 11 квітня в Україні патрульні поліцейські почнуть використовувати прилади TruCAM для контролю швидкості на 25 нових ділянках доріг та вулиць у населених пунктах.

Про це інформує пресслужба Нацполіції.

Про застосування TruCAM

Зазначається, що TruCAM застосовуються переважно на тих самих ділянках, де вже встановлені камери автоматичної фіксації порушень. Це дає вищу ефективність контролю за дотриманням швидкісного режиму завдяки поєднанню методів вимірювання.

Місця для використання приладів обрані з урахуванням рівня аварійності, на небезпечних ділянках та в зонах з високою концентрацією ДТП, викликаних перевищенням швидко.

У регіонах, де тривають активні бойові дії (зокрема в Донецькій і Луганській областях), прилади тимчасово не використовуються.

Натомість у Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській областях TruCAM застосовують на окремих безпечних ділянках.

Де запрацюють прилади

З урахуванням воєнного стану та аналізу аварійності:

  • Додано 25 нових ділянок; 
  •  Змінено умови на 10 існуючих ділянках.

Загалом на українських дорогах працюватимуть 160 приладів TruCAM, які здійснюватимуть вимірювання швидкості на 338 ділянках.

У місцях використання TruCAM встановлюються дорожні знаки, що попереджають про фото- та відеофіксацію. Службові автомобілі патрульної поліції з увімкненими синіми проблисковими маячками стоятимуть на видимому місці.

"Перевищення швидкості — одна з найпоширеніших причин ДТП. Будьте відповідальними! Дотримання правил рятує життя", - наголошують в пресслужбі.

Фото 2 — Контроль швидкості: на 25 нових ділянках доріг встановлять прилади TruCAM
Фото 3 — Контроль швидкості: на 25 нових ділянках доріг встановлять прилади TruCAM
Фото 4 — Контроль швидкості: на 25 нових ділянках доріг встановлять прилади TruCAM
Фото 5 — Контроль швидкості: на 25 нових ділянках доріг встановлять прилади TruCAM
Фото 6 — Контроль швидкості: на 25 нових ділянках доріг встановлять прилади TruCAM
Фото 7 — Контроль швидкості: на 25 нових ділянках доріг встановлять прилади TruCAM
Фото 8 — Контроль швидкості: на 25 нових ділянках доріг встановлять прилади TruCAM
Фото 9 — Контроль швидкості: на 25 нових ділянках доріг встановлять прилади TruCAM
Фото 10 — Контроль швидкості: на 25 нових ділянках доріг встановлять прилади TruCAM
Фото 11 — Контроль швидкості: на 25 нових ділянках доріг встановлять прилади TruCAM
Фото 12 — Контроль швидкості: на 25 нових ділянках доріг встановлять прилади TruCAM

Про правила дорожнього руху

Нагадаємо, з 24 березня 2025 року на автомобільних дорогах України введено в експлуатацію 40 нових комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (КАФ). Також у Львові два вже діючі комплекси отримали додаткову функцію фіксації порушень правил зупинки та руху на смузі громадського транспорту.

Нагадаємо, у період з 1 квітня по 1 листопада 2025 року на певних ділянках доріг у Києві та Дніпрі дозволена швидкість руху збільшена.

Автор:
Ольга Опенько
Online трансляція "Business Wisdom Summit 2025"
Івент