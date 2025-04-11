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Контроль скорости: на 25 новых участках дорог установят приборы TruCAM

TruCAM, скорость
На 25 новых участках украинских дорог начнут использовать приборы TruCAM. / Нацполиция

С 11 апреля патрульные полицейские начнут использовать приборы TruCAM для контроля скорости на 25 новых участках дорог и улиц в населенных пунктах.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

О применении TruCAM

TruCAM применяются преимущественно на тех же участках, где уже установлены камеры автоматической фиксации нарушений. Это дает более высокую эффективность контроля соблюдения скоростного режима благодаря сочетанию методов измерения.

Места для использования приборов выбраны с учетом уровня аварийности, на опасных участках и в зонах с высокой концентрацией ДТП, вызванных быстро превышением.

В регионах, где продолжаются активные боевые действия (в частности, в Донецкой и Луганской областях), приборы временно не используются.

В Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях TruCAM применяют на отдельных безопасных участках.

Где заработают приборы

С учетом военного положения и анализа аварийности:

  • Добавлено 25 новых участков;
  • Изменены условия на 10 существующих участках.

В общей сложности на украинских дорогах будут работать 160 приборов TruCAM, которые будут осуществлять измерение скорости на 338 участках.

В местах использования TruCAM устанавливаются дорожные знаки, предупреждающие фото- и видеофиксацию. Служебные автомобили патрульной полиции с включенными синими проблесковыми маячками будут стоять на видимом месте.

"Превышение скорости — одна из самых распространенных причин ДТП. Будьте ответственными! Соблюдение правил спасает жизнь", — подчеркивают в пресс-службе.

Фото 2 — Контроль скорости: на 25 новых участках дорог установят приборы TruCAM
Фото 3 — Контроль скорости: на 25 новых участках дорог установят приборы TruCAM
Фото 4 — Контроль скорости: на 25 новых участках дорог установят приборы TruCAM
Фото 5 — Контроль скорости: на 25 новых участках дорог установят приборы TruCAM
Фото 6 — Контроль скорости: на 25 новых участках дорог установят приборы TruCAM
Фото 7 — Контроль скорости: на 25 новых участках дорог установят приборы TruCAM
Фото 8 — Контроль скорости: на 25 новых участках дорог установят приборы TruCAM
Фото 9 — Контроль скорости: на 25 новых участках дорог установят приборы TruCAM
Фото 10 — Контроль скорости: на 25 новых участках дорог установят приборы TruCAM
Фото 11 — Контроль скорости: на 25 новых участках дорог установят приборы TruCAM
Фото 12 — Контроль скорости: на 25 новых участках дорог установят приборы TruCAM

О правилах дорожного движения

Напомним, с 24 марта 2025 года на автомобильных дорогах Украины введено в эксплуатацию 40 новых комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Также во Львове два уже действующих комплекса получили дополнительную функцию фиксации нарушений правил остановки и движения на полосе общественного транспорта.

Напомним, в период с 1 апреля по 1 ноября 2025 на определенных участках дорог в Киеве и Днепре разрешенная скорость движения увеличена.

Автор:
Ольга Опенько
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