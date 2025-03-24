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На дорогах Украины заработают 40 новых комплексов автофиксации нарушений
С 24 марта 2025 года на автомобильных дорогах Украины будут введены в эксплуатацию 40 новых комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД (КАФ).
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
По его словам, 36 комплексов установят в новых местах, а 4 возобновят работу.
Также во Львове два уже действующих комплекса получат дополнительную функцию фиксации нарушений правил остановки и движения на полосе общественного транспорта:
- просп. Святого Иоанна Павла II, 8 (направление – ул. Стрыйская);
- просп. Святого Иоанна Павла II, 35 (направление – просп. Червоной Калины).
Полный список мест, где заработают новые камеры автофиксации:
м. Львов:
- ул. Любинская, 92 (направление – ул. Выговского).
Волынская область:
- автодорога Р-15, 74 км+273 (направление);
- автодорога Р-15, 76 км+247 (направление);
- автодорога М-19, 125 км+475 (направление);
- автодорога Н-22, 119 км+027 (направление);
- автодорога Н-22, 64 км+946 (направление);
- автодорога Н-22, 101 км+613 (направление).
Днепропетровская область:
- автодорога Н-08, 423 км+643 (направление – г. Запорожье);
- м. Павлоград, ул. Днепровская, 409 (направление – ул. Возрождения);
- м. Павлоград, ул. Днепровская, 16 (направление – ул. Кооперативная).
Житомирская область:
- автодорога М-21, 167 км+547 (направление – г. Житомир);
- автодорога М-21, 230 км+919 (направление – г. Бердичев).
Закарпатская область:
- автодорога М-06, 807 км+021 (направление – с. Барвинок);
- автодорога М-06, 749 км+346 (направление – с. Голубино);
- м. Ужгород, ул. Собранецкая, 152 (направление – ул. Верховинская).
Ивано-Франковская область:
- м. Калуш, просп. Леси Украинки, 27 (направление – ул. Дзвонарская);
- м. Колуш, ул. Богдана Хмельницкого, 19 (направление – ул. Тихого).
Киевская область:
- автодорога Р-01, 14 км+116 (направление – г. Обухов);
- автодорога М-03, 101 км+350 (направление – г. Харьков);
- автодорога М-06, 49 км+700 (направление – с. Калиновка);
- автодорога Р-02, 27 км+371 (направление – г. Киев);
- автодорога Р-02, 28 км+518 (направление – с. Лютеж).
Николаевская область:
- автодорога М-14, 139 км+684 (направление – с. Константиновка).
Одесская область:
- автодорога М-15, 125 км+949 (направление – г. Рени);
- автодорога М-15, 190 км+050 (направление – г. Одесса);
- автодорога М-15, 229 км+530 (направление – г. Рени);
- автодорога М-15, 237 км+550 (направление – г. Рени);
- автодорога М-15, 271 км+315 (направление – г. Одесса);
- автодорога М-15, 39 км+423 (направление – г. Рени);
- автодорога М-15, 16 км+729 (направление – с. Маяки);
- автодорога М-28, 17 км+125 (направление – г. Одесса).
Тернопольская область:
- автодорога М-19, 303 км+307 (направление – г. Тернополь);
- автодорога Р-41, 0 км+738 (направление – ул. Родниковая, г. Тернополь);
- автодорога М-19, 374 км+935 (направление – г. Тернополь).
Черкасская область:
- автодорога М-30, 548 км+324 (направление – с. Паланка);
- автодорога М-30, 547 км+816 (направление – г. Умань).
Черниговская область:
- автодорога Р-56, 6 км+801 (направление – г. Чернигов);
- м. Чернигов, перекресток просп. Мира и ул. Лесковицкая (направление – ул. Урочище Святое);
- м. Чернигов, ул. Шевченко, 101 (направление – просп. Левко Лукьяненко);
- м. Чернигов, ул. Шевченко, 114 (направление – ул. Кольцевая).
Отметим, что в августе на дорогах Украины дополнительно появилось еще 43 комплекса автофиксации нарушений ПДД .