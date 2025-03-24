На дорогах Украины заработают 40 новых комплексов автофиксации нарушений

С 24 марта 2025 года на автомобильных дорогах Украины будут введены в эксплуатацию 40 новых комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД (КАФ).

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Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, 36 комплексов установят в новых местах, а 4 возобновят работу.

Также во Львове два уже действующих комплекса получат дополнительную функцию фиксации нарушений правил остановки и движения на полосе общественного транспорта:

просп. Святого Иоанна Павла II, 8 (направление – ул. Стрыйская);

просп. Святого Иоанна Павла II, 35 (направление – просп. Червоной Калины).

Полный список мест, где заработают новые камеры автофиксации:

м. Львов:

ул. Любинская, 92 (направление – ул. Выговского).

Волынская область:

автодорога Р-15, 74 км+273 (направление);

автодорога Р-15, 76 км+247 (направление);

автодорога М-19, 125 км+475 (направление);

автодорога Н-22, 119 км+027 (направление);

автодорога Н-22, 64 км+946 (направление);

автодорога Н-22, 101 км+613 (направление).

Днепропетровская область:

автодорога Н-08, 423 км+643 (направление – г. Запорожье);

м. Павлоград, ул. Днепровская, 409 (направление – ул. Возрождения);

м. Павлоград, ул. Днепровская, 16 (направление – ул. Кооперативная).

Житомирская область:

автодорога М-21, 167 км+547 (направление – г. Житомир);

автодорога М-21, 230 км+919 (направление – г. Бердичев).

Закарпатская область:

автодорога М-06, 807 км+021 (направление – с. Барвинок);

автодорога М-06, 749 км+346 (направление – с. Голубино);

м. Ужгород, ул. Собранецкая, 152 (направление – ул. Верховинская).

Ивано-Франковская область:

м. Калуш, просп. Леси Украинки, 27 (направление – ул. Дзвонарская);

м. Колуш, ул. Богдана Хмельницкого, 19 (направление – ул. Тихого).

Киевская область:

автодорога Р-01, 14 км+116 (направление – г. Обухов);

автодорога М-03, 101 км+350 (направление – г. Харьков);

автодорога М-06, 49 км+700 (направление – с. Калиновка);

автодорога Р-02, 27 км+371 (направление – г. Киев);

автодорога Р-02, 28 км+518 (направление – с. Лютеж).

Николаевская область:

автодорога М-14, 139 км+684 (направление – с. Константиновка).

Одесская область:

автодорога М-15, 125 км+949 (направление – г. Рени);

автодорога М-15, 190 км+050 (направление – г. Одесса);

автодорога М-15, 229 км+530 (направление – г. Рени);

автодорога М-15, 237 км+550 (направление – г. Рени);

автодорога М-15, 271 км+315 (направление – г. Одесса);

автодорога М-15, 39 км+423 (направление – г. Рени);

автодорога М-15, 16 км+729 (направление – с. Маяки);

автодорога М-28, 17 км+125 (направление – г. Одесса).

Тернопольская область:

автодорога М-19, 303 км+307 (направление – г. Тернополь);

автодорога Р-41, 0 км+738 (направление – ул. Родниковая, г. Тернополь);

автодорога М-19, 374 км+935 (направление – г. Тернополь).

Черкасская область:

автодорога М-30, 548 км+324 (направление – с. Паланка);

автодорога М-30, 547 км+816 (направление – г. Умань).

Черниговская область:

автодорога Р-56, 6 км+801 (направление – г. Чернигов);

м. Чернигов, перекресток просп. Мира и ул. Лесковицкая (направление – ул. Урочище Святое);

м. Чернигов, ул. Шевченко, 101 (направление – просп. Левко Лукьяненко);

м. Чернигов, ул. Шевченко, 114 (направление – ул. Кольцевая).

Отметим, что в августе на дорогах Украины дополнительно появилось еще 43 комплекса автофиксации нарушений ПДД .