Половина аварій стається через перевищення швидкості: де в Україні найчастіше трапляються ДТП

За два місяці 2024 року зафіксовано майже 3 тисячі ДТП з постраждалими. Це на 6% менше, ніж у січні-лютому 2021 року. Водночас кількість ДТП з вини дітей продовжує зростати: цьогоріч таких аварій вже удвічі більше, ніж за аналогічний період 2021 року. Чверть аварій з постраждалими припадає на час пік: з 17 до 19 години.

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Про це повідомляє "Опендатабот".

На 6% поменшало ДТП

За даними аналітиків, 2 829 ДТП трапилось в Україні за перші два місяці 2024 року. Це на 6% менше, ніж за аналогічний період до початку повномасштабної війни.

Як повідомляють в "Опендатабот", кількість загиблих у ДТП також зменшилась на 13% у порівнянні до відповідного періоду 2021 року.

Основні причини ДТП в Україні

"Майже половина аварій в Україні стається через перевищення безпечної швидкості: 42%. У топі причин ДТП також порушення правил маневрування (18%) та порушення правил проїзду пішохідних переходів (9%)", - зауважують в "Опендатабот".

Там звертають увагу, що кількість ДТП, що сталися з вини дітей, стабільно зростає.

"Так, вже 33 таких аварії стались за 2 місяці 2024-го. Це удвічі більше, ніж у відповідний період 2021 року — 14 ДТП", - підкреслюють аналітики.

Антирейтинг найбільш аварійних областей України

За даними "Опендатабот", Дніпропетровщина незмінно залишається лідером за кількістю ДТП — 290 ДТП. До трійки антилідерів потрапили також Львівщина — 247 аварій з постраждалими та Київ — 241 ДТП.

25% усіх ДТП в країні стається у пікові години ввечері — з 17 до 19 години.

Нагадаємо, понад 19 тисяч ДТП з травмованими та загиблими було зафіксовано в Україні за десять місяців 2023 року. Найпоширеніша причина дорожніх інцидентів — перевищення безпечної швидкості. До антирейтингу аварійності на дорогах потрапили Дніпропетровщина, Львівщина та Київщина.