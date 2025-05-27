Новые правила для водителей: ВР рассматривает ужесточение штрафов за превышение скорости

26 мая в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий изменить подход к ответственности за превышение скорости движения транспортными средствами.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на карту законопроекта.

В частности, авторы инициативы хотят упразднить так называемый "нештрафованный минимум" в 20 км/ч и ввести новую, более детализированную шкалу ответственности.

Согласно действующему законодательству ответственность предусмотрена только за превышение скорости от 20 до 50 км/ч (штраф 340 грн) и более 50 км/ч (штраф 1700 грн). В то же время, нарушение скоростного режима на меньшую величину — до 20 км/ч — фактически игнорируется законом.

В случае принятия нового законопроекта, ответственность будет начинаться уже с превышения более 10 км/ч. При этом предлагается ввести шесть степеней штрафования ответственности в зависимости от уровня превышения:

свыше 10 км/ч – 340 грн;

свыше 20 км/ч – 680 грн;

свыше 30 км/ч – 1360 грн;

свыше 40 км/ч – 1700 грн;

свыше 60 км/ч – 2720 грн;

свыше 80 км/ч – 3400 грн.

Эти изменения предусмотрены новой статьей 122⁶ Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), которую предлагают добавить в законодательство. Авторы законопроекта указывают, что действующие штрафы не соответствуют принципу пропорциональности.

Например, штрафы за нарушение правил остановки на полосе общественного транспорта или за неправильную парковку иногда выше, чем за превышение скорости на 30–40 км/ч, что имеет гораздо больший риск для жизни и здоровья людей.

С 11 апреля в Украине патрульные полицейские начнут использовать приборы TruCAM для контроля скорости на 25 новых участках дорог и улиц в населенных пунктах.