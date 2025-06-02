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Працевлаштування людей з інвалідністю: уряд змінив систему штрафів для роботодавців
Уряд розширює можливості працевлаштування для людей з інвалідністю, вдосконалюючи систему штрафів за недотримання нормативу робочих місць для них.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Мінсоцполітики.
Крім того, розширюється можливість використання коштів від сплачених роботодавцями сум адміністративно-господарських санкцій для розбудови безбар’єрного ринку праці, зокрема, на створення або оснащення робочих місць для осіб з інвалідністю.
Як зазначив заступник Міністра соціальної політики України Володимир Василенко, це дозволить зробити систему санкцій не лише інструментом контролю, а й ресурсом розвитку інклюзивного ринку праці.
"Кожна гривня зі штрафу має працювати на створення нових можливостей — як для людей з інвалідністю, так і для роботодавців, які готові впроваджувати інклюзивні практики", - наголосив він.
Оптимізація розрахунку штрафів
Раніше роботодавець міг зіткнутися з неправильним розрахунком штрафу у випадку, коли змінювалися дані про працівників.
Тепер, якщо до 31 березня змінюються дані в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, — Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю автоматично перераховує суму санкції та до 10 червня надсилає уточнений розрахунок роботодавцю.
Це дозволить уникнути непорозумінь та спростить взаємодію з роботодавцями.
Куди використовуватимуться штрафи
Відтепер кошти, отримані від цих штрафів, будуть спрямовуватися на заходи, що безпосередньо сприяють працевлаштуванню людей з інвалідністю. До таких заходів належать:
- технічне оснащення або адаптацію робочих місць для людей з інвалідністю: спеціальні меблі, техніку тощо;
- створення нових спеціальних робочих місць;
- випуск спеціалізованих навчальних матеріалів: літературу й аудіоматеріали для навчання людей з інвалідністю.
Нововведення дозволить посилити прозорість механізмів підтримки працевлаштування людей з інвалідністю та зробити державну політику в цій сфері більш ефективною й справедливою.
У відомстві додали, що згідно з прийнятим законом, розробленим Мінсоцполітики, з 2026 року в Україні діятимуть нові правила працевлаштування осіб з інвалідністю. Закон фундаментально змінює підходи щодо підтримки як людей з інвалідністю, які хочуть працевлаштуватися, так і роботодавців.
Зокрема, роботодавці матимуть вибір: працевлаштувати особу з інвалідністю та за потреби облаштувати їй робоче місце, або сплатити цільовий внесок до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.
Нагадаємо, майже 1500 УБД та осіб з інвалідністю скористалися програмою безоплатного навчання. Найпопулярніші професії та освітні програми серед учасників: психологія, домедична підготовка, керування БПЛА, підприємництво та бізнес-планування.