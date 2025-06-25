Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,79

--0,08

EUR

48,51

+0,49

Готівковий курс:

USD

41,69

41,59

EUR

48,70

48,54

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Штрафи до 5100 грн: уряд погодив законопроєкт щодо паркування на місцях для водіїв з інвалідністю

паркування
Уряд посилює відповідальність за паркування на місцях для водіїв з інвалідністю

Кабінет міністрів 25 червня схвалив законопроєкт, який передбачає підвищення штрафів за незаконне паркування на місцях для людей з інвалідністю до 5100 грн, а також нові вимоги до водіїв з інвалідністю. Документ ще має пройти розгляд у Верховній Раді та бути ухваленим у двох читаннях.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міністерства у справах ветеранів.

Паркування на місцях для людей з інвалідністю

Законопроєкт, схвалений урядом, передбачає низку нововведень, спрямованих на захист прав людей з інвалідністю, зокрема щодо дотримання правил паркування.

Зокрема, пропонується суттєво підвищити штрафи за незаконну зупинку або стоянку на спеціально відведених місцях — до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 5100 грн (нині — від 60 до 100 мінімумів).

Також документ вводить нові обов’язкові вимоги для водіїв з інвалідністю або тих, хто їх перевозить. Вони мають використовувати спеціальний розпізнавальний знак "Водій з інвалідністю", а також надавати підтвердження права на таке паркування у вигляді QR-коду.

Крім того, відповідальність нестимуть і ті, хто паркує авто без належного позначення або за відсутності QR-коду, який підтверджує наявність інвалідності відповідно до законодавчих вимог.

За офіційною статистикою, кількість випадків порушення правил зупинки, стоянки та паркування на місцях, призначених для людей з інвалідністю, в Україні стабільно зростає: у 2023 році зафіксовано 5756 таких порушень, а у 2024 році — вже 7259.

Запровадження урядового законопроєкту покликане зменшити кількість подібних правопорушень і сприяти створенню більш зручного та доступного середовища для людей з інвалідністю, зокрема ветеранів війни.

Наразі документ буде передано до Верховної Ради для подальшого розгляду та ухвалення.

Нагадаємо, майже 1500 УБД та осіб з інвалідністю скористалися програмою безоплатного навчання. Найпопулярніші професії та освітні програми серед учасників: психологія, домедична підготовка, керування БПЛА, підприємництво та бізнес-планування.

Автор:
Ольга Опенько