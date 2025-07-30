Уряд готує нову політику паркування: громади напрацюють спільну дорожню карту

Мінрегіон спільно з громадами України розпочав роботу над оновленням політики у сфері паркування. Заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач провів нараду з представниками органів місцевого самоврядування, під час якої обговорили підсумки першого опитування про стан розвитку паркувальної інфраструктури в містах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Участь у зустрічі взяли представники Києва, Львова, Одеси, Харкова, Житомира, Луцька, Тернополя, Ужгорода, Ковеля, Калуша, Коломиї, а також Асоціації міст України. За підсумками обговорення вирішено сформувати дорожню карту, яка стане основою оновленої державної політики у сфері паркування.

Учасники наради звернули увагу на дисбаланс у розвитку паркувальних майданчиків, брак системного електронного обліку, низький рівень адміністрування платежів, а також відсутність належної інтеграції паркування в загальну міську транспортну стратегію. Водночас серед потенційних напрямів розвитку – цифровізація паркувальних сервісів, створення електромобільної інфраструктури та збільшення доходів місцевих бюджетів за рахунок ефективного управління послугами.

У рамках дорожньої карти передбачено оновлення нормативної бази, впровадження прозорих механізмів обліку і контролю, рекомендації для громад з формування політики мобільності та підтримку цифрових рішень у паркувальній сфері.

"Паркування – це не лише питання зручності, а й повноцінна частина міської транспортної політики. Саме тому необхідне створення єдиної рамки, що дозволить громадам впроваджувати ефективні, прозорі та сучасні рішення. Водночас пріоритетом для громад має лишатись розвиток громадського транспорту. Саме він основа мобільності у містах для громадя", – наголосив Деркач.

Мінрегіон продовжить консультації з громадами та експертами, щоб напрацювати комплексний підхід до вдосконалення системи паркування, підтримки електротранспорту та зручного міського пересування.

Додамо, що в Україні спостерігається зростання вартості місць та попиту на паркінг у містах з найбільшою пропозицією. Ціни ж місць на парковках навпаки зменшується, як і попит на них.