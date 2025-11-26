Запланована подія 2

У січні–жовтні 2025 року надходження від паркування транспорту зросли майже на 24%

Надходження від паркування транспорту зросли / Shutterstock

У січні–жовтні 2025 року до місцевих бюджетів України надійшло 174,4 млн грн збору за місця для паркування транспорту. Це на 23,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сума становила 140,9 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної податкової служби.

На сьогодні організацією та контролем паркування в містах і громадах займаються 679 суб’єктів господарювання.

Лідерами за обсягами надходжень стали:

  • Одеська область – 62,6 млн грн;
  • Львівська область – 47 млн грн;
  • Дніпропетровська область – 43 млн грн;
  • Івано-Франківська область – 7,2 млн грн.

У Мінфіні подякували водіям, які сплачують збір, наголошуючи, що кошти спрямовуються безпосередньо до місцевих бюджетів та використовуються на розвиток інфраструктури і покращення умов для мешканців громад.

Збір не сплачується за місця, відведені для безоплатного паркування водіїв з інвалідністю або осіб, які перевозять людей з інвалідністю. Такі місця повинні становити щонайменше 10% від загальної кількості паркувальних місць, але не менше одного, і бути позначені спеціальними дорожніми знаками або розміткою.

Зауважимо, Мінрегіон спільно з громадами України розпочав роботу над оновленням політики у сфері паркування. Серед потенційних напрямів розвитку – цифровізація паркувальних сервісів, створення електромобільної інфраструктури та збільшення доходів місцевих бюджетів за рахунок ефективного управління послугами.

Автор:
Тетяна Гойденко