- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
У січні–жовтні 2025 року надходження від паркування транспорту зросли майже на 24%
У січні–жовтні 2025 року до місцевих бюджетів України надійшло 174,4 млн грн збору за місця для паркування транспорту. Це на 23,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сума становила 140,9 млн грн.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної податкової служби.
На сьогодні організацією та контролем паркування в містах і громадах займаються 679 суб’єктів господарювання.
Лідерами за обсягами надходжень стали:
- Одеська область – 62,6 млн грн;
- Львівська область – 47 млн грн;
- Дніпропетровська область – 43 млн грн;
- Івано-Франківська область – 7,2 млн грн.
У Мінфіні подякували водіям, які сплачують збір, наголошуючи, що кошти спрямовуються безпосередньо до місцевих бюджетів та використовуються на розвиток інфраструктури і покращення умов для мешканців громад.
Збір не сплачується за місця, відведені для безоплатного паркування водіїв з інвалідністю або осіб, які перевозять людей з інвалідністю. Такі місця повинні становити щонайменше 10% від загальної кількості паркувальних місць, але не менше одного, і бути позначені спеціальними дорожніми знаками або розміткою.
Зауважимо, Мінрегіон спільно з громадами України розпочав роботу над оновленням політики у сфері паркування. Серед потенційних напрямів розвитку – цифровізація паркувальних сервісів, створення електромобільної інфраструктури та збільшення доходів місцевих бюджетів за рахунок ефективного управління послугами.