Киев обновляет парковочные таблички и готовит скидки до 90%

В Киеве завершают согласование новых тарифов на парковку и готовят обновление информационных табличек на всех площадках КП Киевтранспарксервис. Параллельно город планирует ввести скидки до 90% на абонементы для налогоплательщиков.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Тарифы на парковку

Проект документа был обнародован еще в конце февраля 2026 г. и прошел процедуру общественного обсуждения.

В рамках подготовки к запуску новых тарифов в столице обновляются все информационные таблички с актуальной стоимостью парковки. В общей сложности планируется заменить 1249 табличек, поскольку старые уже демонтируют в большинстве районов города.

Впервые изготовление таких табличек будет осуществляться не частной компанией, а коммунальным предприятием "Центр организации дорожного движения", которое расширило собственные производственные возможности по изготовлению дорожных знаков и информационных носителей.

Параллельно город готовит новую систему абонементов со значительными скидками для физических лиц – налогоплательщиков в бюджет Киева. Предполагается скидка до 90% на месячные абонементы, а подтверждение статуса планируется реализовать через приложение "Киев Цифровой".

Ориентировочная стоимость абонементов составит:

ІІІ зона - 299 грн/месяц.

ІІ зона - 999 грн/месяц.

весь Киев - 1499 грн/месяц.

Скидка будет действовать как минимум до конца 2026 года.

Также предлагается обновленная почасовая тарификация: 40 грн/час в І зоне, 30 грн/час во ІІ зоне и 10 грн/ч в ІІ зоне.

В КП "Киевтранспарксервис" уточнили, что основной платформой оплаты будет оставаться приложение "Киев Цифровой", где будут отображаться все площадки почасовой парковки коммунального предприятия.

Напомним, за первые два месяца 2026 года 530 плательщиков сбора за места для парковки транспортных средств перечислили в местные бюджеты 38,1 млн грн. Это на 13,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда сумма поступлений составила 33,5 млн. грн.