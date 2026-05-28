Крещатик может измениться в Киеве готовят новый проект площади

Киев создает безбарьерное общественное пространство / Википедия

В Киеве Совет безбарьерности рассмотрел привлечение экспертов к обсуждению проекта обновления общественного пространства на пересечении улицы Крещатик и бульвара Тараса Шевченко. Речь идет о создании современной, доступной и инклюзивной городской среды.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пресс-службе КГГА.

Киев создает безбарьерное общественное пространство

Инициатором обсуждения выступила заместитель председателя Совета безбарьерности города Киева Ульяна Пчелкина, которая отметила необходимость более широкого привлечения профильных специалистов и представителей экспертного сообщества еще на этапе подготовки городских проектов.

Мэр Виталий Кличко поручил Департаменту градостроительства и архитектуры КГГА совместно с Департаментом транспортной инфраструктуры представить наработки по обновлению пространства членам Совета безбарьерности и приглашенным экспертам по инклюзивности. На основе обсуждения профильные службы должны учесть предоставленные предложения при доработке проекта.

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский сообщил, что работа над проектом продолжается, а ранее обнародованные визуализации были только предварительными решениями. В настоящее время прорабатывается комплексное обновление площади, предусматривающее обустройство наземных пешеходных переходов, благоустройство пространства и установку фонтана.

В городской администрации отмечают, что цель проекта - создание безбарьерного и удобного общественного пространства в центральной части столицы. Реализация инициативы будет проходить при участии меценатов, среди которых украинская фармацевтическая компания Farmak.

Напомним, в Киеве стартовала цифровизация оформления летних и сезонных площадок у заведений общепита. Предприниматели могут полностью пройти процедуру согласования и подписать договор.

Автор:
Ольга Опенько