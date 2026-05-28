Крещатик может измениться в Киеве готовят новый проект площади
В Киеве Совет безбарьерности рассмотрел привлечение экспертов к обсуждению проекта обновления общественного пространства на пересечении улицы Крещатик и бульвара Тараса Шевченко. Речь идет о создании современной, доступной и инклюзивной городской среды.
Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пресс-службе КГГА.
Киев создает безбарьерное общественное пространство
Инициатором обсуждения выступила заместитель председателя Совета безбарьерности города Киева Ульяна Пчелкина, которая отметила необходимость более широкого привлечения профильных специалистов и представителей экспертного сообщества еще на этапе подготовки городских проектов.
Мэр Виталий Кличко поручил Департаменту градостроительства и архитектуры КГГА совместно с Департаментом транспортной инфраструктуры представить наработки по обновлению пространства членам Совета безбарьерности и приглашенным экспертам по инклюзивности. На основе обсуждения профильные службы должны учесть предоставленные предложения при доработке проекта.
Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский сообщил, что работа над проектом продолжается, а ранее обнародованные визуализации были только предварительными решениями. В настоящее время прорабатывается комплексное обновление площади, предусматривающее обустройство наземных пешеходных переходов, благоустройство пространства и установку фонтана.
В городской администрации отмечают, что цель проекта - создание безбарьерного и удобного общественного пространства в центральной части столицы. Реализация инициативы будет проходить при участии меценатов, среди которых украинская фармацевтическая компания Farmak.
