AI Лидеры

В Киеве запустили онлайн-сервис для летних площадок кафе и ресторанов

Киев цифровизирует сезонные площадки / Freepik

В Киеве стартовала цифровизация оформления летних и сезонных площадок возле общепита. Предприниматели могут полностью пройти процедуру согласования и подписать договор.

Киев запускает цифровые летние площадки

Уже заключены первые 60 онлайн-договоров, а в нескольких районах столицы начат монтаж летних террас. Еще около 200 заведений находятся на финальном этапе оформления, что свидетельствует о высоком спросе на новый сервис среди бизнеса.

В городских властях подчеркивают, что внедрение онлайн-процедуры существенно сократило время от подачи заявки до заключения договора и начала монтажных работ. В результате город получает упорядоченные, безопасные и эстетические летние площадки, а предприниматели – быстрый и понятный инструмент для подготовки к сезону.

Юрист Global Law и Украинская ресторанная ассоциация Евгений Комаров отметил, что сервис значительно упрощает взаимодействие бизнеса с городом. По его словам, весь процесс проходит онлайн, что экономит время и позволяет быстрее начать работу. Предприниматели получают четкую обратную связь, а в случае отказа сразу понимают причины и могут оперативно подать документы повторно. Также предусмотрено уведомление о каждом этапе рассмотрения заявки.

Новый сервис позволяет оперативно реагировать на сезонные нужды и создает удобные условия для развития малого и среднего бизнеса. Разрешение на размещение летней площадки теперь можно получить дистанционно без личных визитов в учреждения. Интерфейс системы адаптирован в соответствии с принципами цифровой безбарьерности, что делает услугу удобной для разных категорий пользователей.

Напомним, в Киеве согласовали размещение летних площадок у заведений общепита в формате уличной мебели с 15 марта. Заведения смогут выставлять столы и стулья под открытым небом без установки дополнительных конструкций, при условии соблюдения правил благоустройства города.

Автор:
Ольга Опенько