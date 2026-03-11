Столики под открытым небом: в Киеве с 15 марта открывают сезон летних площадок у кафе

В Киеве согласовали размещение летних площадок возле общепита в формате уличной мебели с 15 марта. Заведения смогут выставлять столы и стулья под открытым небом без установки дополнительных конструкций, при условии соблюдения правил благоустройства города.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение КГГА.

Рестораны Киева могут открывать летние площадки

В Департаменте территориального контроля объяснили, что формат уличной мебели не предусматривает установку дополнительных конструкций - помостов, заборов, навесов или других элементов, которые могут изменять городское пространство или создавать препятствия для пешеходов. Речь идет только о размещении столов, стульев и других элементов уличной мебели, которые позволяют заведениям обслуживать посетителей под открытым небом с соблюдением требований благоустройства.

В ведомстве отмечают, что принятое решение позволяет заведениям общественного питания начать сезон летних площадок уже с середины марта.

В то же время в столице действуют четкие правила использования публичного пространства. Летние площадки должны обустраиваться с учетом интересов жителей, требований безопасности и сохранения упорядоченности городской среды. Столы, стулья и другие элементы не должны препятствовать движению пешеходов, блокировать доступ к инженерным сетям или создавать неудобства для пользователей городского пространства.

В Департаменте также отметили необходимость соблюдения Правил благоустройства Киева. В случае нарушений, в частности, создания препятствий для прохода, могут быть изданы предписания об их устранении. Если их не выполнить, предусмотрена сборка административных материалов в соответствии со статьей 152 КУоАП, а также демонтаж незаконно размещенных элементов.

