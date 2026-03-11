Запланована подія 2

Столики просто неба: у Києві з 15 березня відкривають сезон літніх майданчиків біля кафе

кафе
Київ дозволив літні майданчики: що зміниться для ресторанів / Freepik

У Києві погодили розміщення літніх майданчиків біля закладів громадського харчування у форматі вуличних меблів із 15 березня. Заклади зможуть виставляти столи та стільці просто неба без встановлення додаткових конструкцій, за умови дотримання правил благоустрою міста.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення КМДА.

Ресторани Києва можуть відкривати літні майданчики

У Департаменті територіального контролю пояснили, що формат вуличних меблів не передбачає встановлення додаткових конструкцій - помостів, огорож, навісів або інших елементів, які можуть змінювати міський простір чи створювати перешкоди для пішоходів. Йдеться лише про розміщення столів, стільців та інших елементів вуличних меблів, які дозволяють закладам обслуговувати відвідувачів просто неба з дотриманням вимог благоустрою.

У відомстві зазначають, що ухвалене рішення дає змогу закладам громадського харчування розпочати сезон літніх майданчиків уже із середини березня.

Водночас у столиці діють чіткі правила використання публічного простору. Літні майданчики мають облаштовуватися з урахуванням інтересів мешканців, вимог безпеки та збереження впорядкованості міського середовища. Столи, стільці та інші елементи не повинні перешкоджати руху пішоходів, блокувати доступ до інженерних мереж або створювати незручності для користувачів міського простору.

У Департаменті також наголосили на необхідності дотримання Правил благоустрою Києва. У разі порушень, зокрема створення перешкод для проходу, можуть бути видані приписи про їх усунення. Якщо їх не виконати, передбачено складання адміністративних матеріалів відповідно до статті 152 КУпАП, а також демонтаж незаконно розміщених елементів.

Нагадаємо, в Києві відкрився новий ресторан McDonald’s поруч із Дарницьким мостом, в густонаселеному районі столиці з активним транспортним рухом, поруч із гіпермаркетом та навчальними закладами.  

Автор:
Ольга Опенько