Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,47

+0,09

EUR

50,80

+0,04

Готівковий курс:

USD

43,55

43,43

EUR

50,95

50,70

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Києві запустили онлайн-сервіс для літніх майданчиків кафе і ресторанів

кафе
Київ цифровізує сезонні майданчики / Freepik

У Києві стартувала цифровізація оформлення літніх та сезонних майданчиків біля закладів громадського харчування. Підприємці можуть повністю онлайн пройти процедуру погодження та підписати договір. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Київ запускає цифрові літні майданчики

Вже укладено перші 60 онлайн-договорів, а в кількох районах столиці розпочато монтаж літніх терас. Ще близько 200 закладів перебувають на фінальному етапі оформлення, що свідчить про високий попит на новий сервіс серед бізнесу.

У міській владі підкреслюють, що впровадження онлайн-процедури суттєво скоротило час від подання заявки до укладання договору та початку монтажних робіт. У результаті місто отримує впорядковані, безпечні та естетичні літні майданчики, а підприємці - швидкий і зрозумілий інструмент для підготовки до сезону.

Юрист Global Law та Української ресторанної асоціації Євген Комаров зазначив, що сервіс значно спрощує взаємодію бізнесу з містом. За його словами, весь процес відбувається онлайн, що економить час і дозволяє швидше розпочати роботу. Підприємці отримують чіткий зворотний зв’язок, а у разі відмови одразу розуміють її причини та можуть оперативно подати документи повторно. Також передбачено сповіщення про кожен етап розгляду заявки.

Новий сервіс дозволяє оперативно реагувати на сезонні потреби та створює комфортні умови для розвитку малого і середнього бізнесу. Дозвіл на розміщення літнього майданчика тепер можна отримати дистанційно — без особистих візитів до установ. Інтерфейс системи адаптовано відповідно до принципів цифрової безбар’єрності, що робить послугу зручною для різних категорій користувачів.

Нагадаємо, у Києві погодили розміщення літніх майданчиків біля закладів громадського харчування у форматі вуличних меблів із 15 березня. Заклади зможуть виставляти столи та стільці просто неба без встановлення додаткових конструкцій, за умови дотримання правил благоустрою міста.

Автор:
Ольга Опенько