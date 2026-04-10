У Києві запустили онлайн-сервіс для літніх майданчиків кафе і ресторанів

У Києві стартувала цифровізація оформлення літніх та сезонних майданчиків біля закладів громадського харчування. Підприємці можуть повністю онлайн пройти процедуру погодження та підписати договір.

Вже укладено перші 60 онлайн-договорів, а в кількох районах столиці розпочато монтаж літніх терас. Ще близько 200 закладів перебувають на фінальному етапі оформлення, що свідчить про високий попит на новий сервіс серед бізнесу.

У міській владі підкреслюють, що впровадження онлайн-процедури суттєво скоротило час від подання заявки до укладання договору та початку монтажних робіт. У результаті місто отримує впорядковані, безпечні та естетичні літні майданчики, а підприємці - швидкий і зрозумілий інструмент для підготовки до сезону.

Юрист Global Law та Української ресторанної асоціації Євген Комаров зазначив, що сервіс значно спрощує взаємодію бізнесу з містом. За його словами, весь процес відбувається онлайн, що економить час і дозволяє швидше розпочати роботу. Підприємці отримують чіткий зворотний зв’язок, а у разі відмови одразу розуміють її причини та можуть оперативно подати документи повторно. Також передбачено сповіщення про кожен етап розгляду заявки.

Новий сервіс дозволяє оперативно реагувати на сезонні потреби та створює комфортні умови для розвитку малого і середнього бізнесу. Дозвіл на розміщення літнього майданчика тепер можна отримати дистанційно — без особистих візитів до установ. Інтерфейс системи адаптовано відповідно до принципів цифрової безбар’єрності, що робить послугу зручною для різних категорій користувачів.

Нагадаємо, у Києві погодили розміщення літніх майданчиків біля закладів громадського харчування у форматі вуличних меблів із 15 березня. Заклади зможуть виставляти столи та стільці просто неба без встановлення додаткових конструкцій, за умови дотримання правил благоустрою міста.