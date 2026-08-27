В Киеве изменят движение пешеходов возле Бессарабской площади: подземные переходы продублируют наземными

В Киеве в ближайшее время изменят схему движения пешеходов вокруг Бессарабской площади. Шесть новых наземных переходов продублируют подземные, а еще два перехода реконструируют.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Подземные переходы, проходящие через ТРЦ "Метроград", продублируют наземными. Это должно сделать маршруты более удобными и доступными для пешеходов.

Новые наземные переходы обустроят через бульвар Тараса Шевченко, Бессарабский проезд, а также улицы Большой Васильковской и Бассейной. Для этого уже была разработана новая схема организации дорожного движения, которую согласовало Управление патрульной полиции в Киеве.

Переходы оборудованы транспортными и пешеходными светофорами. Также снизят бордюры, обустроят тактильные полосы и установят кнопки для сопровождения звукового зеленого сигнала светофора. Это должно облегчить передвижение людей с инвалидностью, маломобильных групп населения и людей с нарушениями зрения.

Отдельные изменения предусмотрены на Бессарабском проезде. Там обустроят наземный переход вдоль улицы Бассейной и дополнительный тротуар "Арена Сити". Он должен обеспечить безопасный пешеходный маршрут от бульвара Леси Украинки до Крещатика и бульвара Тараса Шевченко.

Кроме того, на Бессарабском проезде перераспределят полосы движения и обустроят регулируемый заезд в подземный паркинг.

В рамках проекта также обновят переход между Бессарабским рынком и Крутым спуском в соответствии с современными стандартами. Между рынком и "Арена Сити" обустроят парковку, в том числе места для автомобилей людей с инвалидностью.

Новой схемой предусмотрены и велосипедные переезды, смежные с пешеходными переходами, через бульвар Тараса Шевченко, улицы Большой Васильковской и Бассейной, а также Бессарабский проезд.

Всего в Бессарабском квартале планируют обустроить шесть новых наземных переходов и реконструировать два имеющихся. Один из доступных маршрутов между Крещатиком и Бессарабским рынком уже функционирует.

После реализации проекта пешеходы смогут пересекать улицы по наземным переходам без необходимости пользоваться подземными маршрутами с лестницей. Таким образом, вокруг Бессарабской площади планируют создать целостный безбарьерный маршрут, удобный для людей всех возрастов и с разными потребностями.

Напомним, в Киеве планируется обновление общественного пространства на пересечении улицы Крещатик и бульвара Тараса Шевченко. Речь идет о создании современной, доступной и инклюзивной городской среды.