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Новости
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Meta будет продавать искусственный интеллект бизнеса, чтобы заработать на расходах

Meta
Meta будет продавать искусственный интеллект бизнеса, чтобы заработать на расходах

Корпорация Meta запускает новое бизнес-направление по продаже инструментов искусственного интеллекта корпоративным клиентам. Генеральный директор компании Марк Цукерберг пытается открыть новые источники дохода и вернуть гигантские инвестиции в технологии.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Материнская компания Facebook и Instagram объявила о создании подразделения Meta Enterprise Platform. Он объединит персонального ассистента Muse, инструменты для написания кода и прямой доступ к передовым ИИ-моделям компании.

Возглавит новое направление генеральный директор компании MongoDB Чирантан Десай, который будет отчитываться лично Цукербергу. На фоне сообщения о его переходе на акции MongoDB упали почти на 20%, тогда как акции Meta снизились на 4%.

Зачем компании отдельное направление для бизнеса

Главная цель нового подразделения – превратить огромные затраты на ИИ в стабильную прибыль, уменьшив зависимость компании от классического рекламного бизнеса. В этом году капитальные расходы Meta могут достичь рекордных 145 млрд долларов, большая часть которых идет на инфраструктуру дата-центров и разработку передовых моделей.

Цукерберг объяснил, что новая платформа станет следующей ключевой опорой бизнеса Meta, а инвестиции в технологии одновременно укрепят рекламу и создадут новые источники доходов. В свою очередь Десай отметил, что платформа превратит наработку Meta в готовые продукты и сервисы, которые компании смогут внедрять в свои процессы роста.

Помимо продажи программных решений компания рассматривает использование мощностей собственных дата-центров для корпоративных клиентов. Ранее руководитель Meta уже обсуждал возможность продаж избыточных вычислительных ресурсов, что позволит компании конкурировать с облачными гигантами Amazon и Microsoft.

Успех приложения Muse

В последние недели стоимость акций Meta заметно росла благодаря успеху потребительского ИИ-помощника Muse, развеявшему сомнения инвесторов относительно масштабных расходов компании.

Приложение предлагает пользователям команду автономных помощников для выполнения ежедневных задач: заказ продуктов, бронирование путешествий и ведение финансов. С момента запуска в начале сентября программа стала наиболее скачиваемым приложением в американских магазинах приложений для Apple и Android.

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный директор компании Meta Марк Цукерберг представил новый карманный гаджет под названием Meta Charm, разработанный для использования искусственного интеллекта Muse.

Автор:
Максим Кольц

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