Метро на Виноградарь: в КГГА рассказали, остановлено ли строительство

В Киеве не приостанавливались работы на объектах транспортной инфраструктуры, где работает группа компаний "Автострада". Также продолжаются строительные работы на первой очереди Сырецко-Печерской линии метро до жилмассива Виноградарь.

Как пишет Dilo, об этом говорится в ответе Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации на информационный запрос "Укринформа".

"Департамент и предприятия, являющиеся заказчиками работ, не получали письма о приостановлении работ на объектах транспортной инфраструктуры, где работает ГК "Автострада"", - говорится в сообщении.

В КГГА уверяют, что "Автострада" продолжает строительные работы на первой очереди Сырецко-Печерской линии метро в Виноградарь. Там выполняют нагнетание за оправу правого перегонного тоннеля, перекладывают наружные сети, усиливают стены котлована, обустраивают профилационный занавес и крепление котлована.

Также идет строительство монолитной железобетонной конструкции перегонных тоннелей под проспектом Правды и устройство асфальтобетонного покрытия на проспекте Правды.

Кроме того, продолжаются работы по капитальному ремонту Харьковского шоссе. В частности, ремонтируют подземные пешеходные переходы, обустраивают велодорожки и тротуары, монтируют новые светофорные объекты и сеть наружного освещения. Нижние слои асфальтобетонного покрытия проезжей части по всему участку ремонта уже устроены.

Также идет реконструкция путепровода на пересечении улицы Миропольской и Броварского проспекта. Там смонтированы все восемь металлических балок пролетного строения, перенесены кабельные и телефонные сети, бетонируют плиту пролетного строения.

Ранее глава группы компаний "Автострада" Максим Шкиль заявлял о приостановлении работы компании на ряде инфраструктурных объектов из-за невыполнения государством финансовых обязательств.

В Киеве компания строит метро на Виноградаре, работает на Харьковском шоссе и ремонтирует развязку возле станции метро Черниговская.

По данным ресурса YouControl, в январе-июне текущего года ООО "ГК "Автострада" получило 2,4 млн грн чистой прибыли (за тот же период 2025 года - 91,1 млн грн) и 1,92 млрд грн чистого дохода (5,13 млрд грн).

Сообщалось, что компании "Автострада" задолжали около 15 млрд грн за уже выполненные работы. Из-за остановки финансирования компания планировала к концу сентября перейти к сворачиванию производственных цепей и консервации объектов.