Шмигаль представил видение мировой энергетической архитектуры: четыре главных принципа

Министр энергетики Денис Шмигаль выступил на заседании Мадридского клуба, посвященном вызовам для энергетических систем. В ходе мероприятия он представил видение современной модели мировой энергетической архитектуры.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Какова должна быть новая модель

По словам Шмыгаля, новую повестку дня для мировой энергетики можно свести к четырем базовым принципам:

защита, которая должна быть встроена в каждый новый энергетический объект;

диверсификация, то есть архитектура, где исключается зависимость от отдельного поставщика, маршрута или технологии;

снижение рисков через государственные гарантии, страхование военных и политических рисков, международные финансовые институты и долгосрочные контракты;

справедливое распределение созданной ценности, часть которой должна оставаться в общинах, где начинается эта цепь.

"Особая ценность Мадридского клуба - лидеры могут помочь сформировать доверие между странами. Бизнес - превратить его в производство. Финансовые учреждения - дать проектам возможность начаться. Рассчитываем превратить доверие между нашими странами в совместные действия и конкретный результат", - подчеркнул Денис Шмигаль.

Напомним, Украине до конца 2026 года необходимо привлечь еще минимум €400 млн для поддержки энергетического сектора. Параллельно страна планирует в течение года восстановить и построить более 10 ГВт энергетических мощностей и усилить защиту от российских атак.