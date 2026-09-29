UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,82

--0,03

EUR

50,97

--0,16

Наличный курс:

USD

45,00

44,85

EUR

51,61

51,40

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

Шмигаль представил видение мировой энергетической архитектуры: четыре главных принципа

Денис Шмигаль
Денис Шмигаль выступил на заседании Мадридского клуба / Минэнерго

Министр энергетики Денис Шмигаль выступил на заседании Мадридского клуба, посвященном вызовам для энергетических систем. В ходе мероприятия он представил видение современной модели мировой энергетической архитектуры.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Какова должна быть новая модель

По словам Шмыгаля, новую повестку дня для мировой энергетики можно свести к четырем базовым принципам:

  • защита, которая должна быть встроена в каждый новый энергетический объект;
  • диверсификация, то есть архитектура, где исключается зависимость от отдельного поставщика, маршрута или технологии;
  • снижение рисков через государственные гарантии, страхование военных и политических рисков, международные финансовые институты и долгосрочные контракты;
  • справедливое распределение созданной ценности, часть которой должна оставаться в общинах, где начинается эта цепь.

"Особая ценность Мадридского клуба - лидеры могут помочь сформировать доверие между странами. Бизнес - превратить его в производство. Финансовые учреждения - дать проектам возможность начаться. Рассчитываем превратить доверие между нашими странами в совместные действия и конкретный результат", - подчеркнул Денис Шмигаль.

Напомним, Украине до конца 2026 года необходимо привлечь еще минимум €400 млн для поддержки энергетического сектора. Параллельно страна планирует в течение года восстановить и построить более 10 ГВт энергетических мощностей и усилить защиту от российских атак.

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности