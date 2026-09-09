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Национальный план по энергетике и климату выполнен на 59%: что изменится дальше

Национальный план по энергетике и климату выполнен на 59%
Национальный план по энергетике и климату выполнен на 59%

Уровень реализации 144 политик Национального плана по энергетике и климату за два года вырос с 48% до 59%. После обновления документа, правительство планирует перейти к реализации конкретных инвестиционных проектов в рамках зеленого перехода и модернизации экономики.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Минэкономики.

Для координации выполнения НТЭК уже работает Офис зеленого перехода и соответствующий сектор в министерстве. Также введена цифровая система мониторинга выполнения плана и подготовлен первый интегрированный отчет о его реализации.

Обновленный НТЭК учитывает новые макроэкономические и энергетические прогнозы, а также уточняет цели Украины до 2030 года. Среди них сокращение выбросов парниковых газов более чем на 65% по сравнению с уровнем 1990 года.

Документ также предусматривает расширение мер в сфере декарбонизации и энергоэффективности, усиление энергетической безопасности, продолжение рыночных реформ и привлечение инвестиций.

Дальнейшее исполнение НТЭК связано и с евроинтеграционными обязательствами Украины. Следующим этапом должно стать наполнение плана конкретными проектами, для которых необходимо привлекать частное и международное финансирование.

Напомним, в июне Кабмин обновил НТЭК до 2030 года с учетом военных рисков, нужд восстановления энергетической инфраструктуры и евроинтеграции. Обновление плана также связано с исполнением обязательств Украины в рамках Ukraine Facility.

Автор:
Татьяна Гойденко

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