Бизнес и инвесторы получат единые критерии для устойчивых проектов

Министерство экономики и окружающей среды Украины представило законопроект о таксономии устойчивых видов экономической деятельности и стали инвестиции. Документ должен ввести единые правила, согласно которым государство, бизнес, банки и инвесторы смогут оценивать, соответствуют ли проекты критериям экологической устойчивости.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства экономики и окружающей среды Украины.

Презентация законопроекта состоялась 17 июля. В мероприятии приняли участие представители бизнеса, профильных ассоциаций, экспертной среды и общественности.

Документ предлагает ввести единую классификацию экономической деятельности по критериям экологического постоянства. Это должно сделать более понятными правила оценки инвестиционных проектов и повысить прозрачность финансового рынка.

Отдельная цель законопроекта — предотвращать "гринвошинг", то есть необоснованное позиционирование деятельности как экологически устойчивой.

"Будущее восстановление Украины потребует значительных инвестиций в сферы энергетики, промышленности, транспорта и инфраструктуры. Уже сегодня мы должны сформировать систему оценки инвестиционных проектов, совместимую с европейскими подходами", - отметил заместитель министра экономики и окружающей среды Александр Краснолуцкий.

По его словам, такие правила должны сделать требования к инвесторам более понятными и помочь привлекать финансирование на проекты устойчивого развития.

Законопроект разработало Министерство экономики и окружающей среды при поддержке Офиса зеленого перехода в сотрудничестве с Министерством финансов, Национальным банком, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, а также международными партнерами.

В министерстве ожидают, что принятие документа будет способствовать привлечению постоянных инвестиций, необходимых для послевоенного восстановления Украины и интеграции во внутренний рынок Европейского Союза.

Также Delo.ua предлагает подборку громких финансовых потерь известных украинских бизнесменов, предпринимателей и инвесторов, с которыми общались журналисты.