Бізнес та інвестори отримають єдині критерії для сталих проєктів

Міністерство економіки та довкілля України презентувало законопроєкт про таксономію сталих видів економічної діяльності та сталі інвестиції. Документ має запровадити єдині правила, за якими держава, бізнес, банки та інвестори зможуть оцінювати, чи відповідають проєкти критеріям екологічної сталості.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства економіки та довкілля України.

Презентація законопроєкту відбулася 17 липня. У заході взяли участь представники бізнесу, профільних асоціацій, експертного середовища та громадськості.

Документ пропонує запровадити єдину класифікацію економічної діяльності за критеріями екологічної сталості. Це має зробити зрозумілішими правила оцінки інвестиційних проєктів і підвищити прозорість фінансового ринку.

Окрема мета законопроєкту — запобігати "грінвошінгу", тобто необґрунтованому позиціонуванню діяльності як екологічно сталої.

"Майбутнє відновлення України потребуватиме значних інвестицій у сфери енергетики, промисловості, транспорту та інфраструктури. Уже сьогодні ми маємо сформувати систему оцінки інвестиційних проєктів, сумісну з європейськими підходами", — зазначив заступник міністра економіки та довкілля Олександр Краснолуцький.

За його словами, такі правила мають зробити вимоги до інвесторів зрозумілішими та допомогти залучати фінансування на проєкти сталого розвитку.

Законопроєкт розробило Міністерство економіки та довкілля за підтримки Офісу зеленого переходу у співпраці з Міністерством фінансів, Національним банком, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а також міжнародними партнерами.

У міністерстві очікують, що ухвалення документа сприятиме залученню сталих інвестицій, необхідних для післявоєнного відновлення України та інтеграції до внутрішнього ринку Європейського Союзу.

Також Delo.ua пропонує підбірку найгучніших фінансових втрат відомих українських бізнесменів, підприємців та інвесторів, з якими спілкувались журналісти.