Спрос на поддержку новых СЭС с накопителями превысил квоту почти в четыре раза

На аукцион по распределению 100 МВт квоты поддержки новых солнечных электростанций с установками хранения энергии подали заявки 26 участников с проектами общей мощностью 385,94 МВт. Таким образом, заявленный спрос почти в 3,9 раза превысил доступную квоту.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Минэнерго.

Ценовые предложения участников аукциона для СЭС с накопителями составляли от 5,97 до 11,45 евроцента за кВтч.

В августе правительство упростило условия участия инвесторов в таких аукционах. Именно по обновленным правилам прошли нынешние торги.

На обычные СЭС также появился спрос

Отдельный аукцион был проведен для новых солнечных электростанций с квотой 50 МВт.

На него два участника подали три заявки общей мощностью 38,99 МВт. Предлагаемая цена составляла от 7,3 до 7,99 евроцента за кВтч при предельном уровне 8 евроцентов.

Это заметное изменение по сравнению с двумя предыдущими годами, когда заявок на этот лот вообще не было.

Победители аукционов еще не были определены. Сначала документы участников должны пройти проверку, после чего будут сформированы окончательные результаты торгов.

Для рынка показателен именно высокий спрос на проекты СЭС с накопителями: инвесторы заявили почти 386 МВт мощности при доступной квоте в 100 МВт.

Напомним, на днях НКРЭКУ обновила правила продажи электроэнергии для частных солнечных станций. Регулятор утвердил новый механизм, согласно которому поставщики будут покупать излишки тока у домохозяйств.

Нововведения не подразумевают общего снижения "зеленого" тарифа для населения, а касаются исключительно четко определенных ночных часов и избыточных объемов генерации.