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В Украине изменили правила выплат по "зеленому" тарифу для домашних СЭС: как будут считать ночью

сес
НКРЭКУ обновила условия покупки электроэнергии у домашних СЭС / Depositphotos

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обновила правила продажи электроэнергии для частных солнечных станций. Регулятор утвердил новый механизм, согласно которому поставщики будут покупать излишки тока у домохозяйств.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Новые правила оплаты в ночное время

Согласно новым правилам, для электроэнергии, которую домашние СЭС отпускают в общую сеть ночью, цена приобретения будет рассчитываться как минимум из двух значений: действующий "зеленый" тариф для конкретного домохозяйства или рыночная цена на рынке "на сутки вперед" (РДН) в соответствующее время.

Обновленный график ночных часов разделен по сезонному принципу:

  • с 1 апреля по 31 октября - с 23:00 до 04:00 ;
  • с 1 ноября по 31 марта - с 21:00 до 06:00 .

Аналогичный подход будет применяться и в случаях, когда объем отпущенной электроэнергии превышает разрешенный повременный лимит, установленный для конкретной генерирующей установки в соответствии с ее мощностью.

Регуляторы отмечают, что нововведения не предполагают общего снижения "зеленого" тарифа для населения, а касаются исключительно четко определенных ночных часов и избыточных объемов генерации.

Принятые изменения разработаны во исполнение Закона Украины от 15 июля 2026 г. № 4937-IX для приведения подзаконных актов в соответствие с действующим законодательством.

Напомним, с 1 сентября 2026 года в Украине вступили в силу новые правила НКРЭКУ по присоединению к электросетям. Документ устанавливает гибкие подключения, отдельный учет отбора и отпуска энергии, а также механизм совместного использования инфраструктуры несколькими объектами.

Автор:
Татьяна Бессараб

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