В Україні змінили правила виплат за "зеленим" тарифом для домашніх СЕС: як рахуватимуть вночі

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оновила правила продажу електроенергії для приватних сонячних станцій. Регулятор затвердив новий механізм, за яким постачальники купуватимуть надлишки струму у домогосподарств.

Як пише Dilo,про це повідомила пресслужба регулятора.

Нові правила оплати у нічний час

Згідно з новими правилами, для електроенергії, яку домашні СЕС відпускають у загальну мережу вночі, ціна придбання розраховуватиметься як найменше з двох значень: чинний "зелений" тариф для конкретного домогосподарства чи ринкова ціна на ринку "на добу наперед" (РДН) у відповідну годину.

Оновлений графік нічних годин розділено за сезонним принципом:

з 1 квітня по 31 жовтня — з 23: 00 до 04: 00;

з 1 листопада по 31 березня — з 21: 00 до 06: 00.

Аналогічний підхід застосовуватиметься і у випадках, коли обсяг відпущеної електроенергії перевищує дозволений погодинний ліміт, встановлений для конкретної генеруючої установки відповідно до її потужності.

У Регуляторі зазначають, що нововведення не передбачають загального зниження "зеленого" тарифу для населення, а стосуються виключно чітко визначених нічних годин та надлишкових обсягів генерації.

Ухвалені зміни розроблені на виконання Закону України від 15 липня 2026 року № 4937-IX задля приведення підзаконних актів у відповідність до чинного законодавства.

Нагадаємо, з 1 вересня 2026 року в Україні набули чинності нові правила НКРЕКП щодо приєднання до електромереж. Документ запроваджує гнучкі підключення, окремий облік відбору та відпуску енергії, а також механізм спільного використання інфраструктури кількома об’єктами.