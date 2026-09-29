Попит на підтримку нових СЕС із накопичувачами перевищив квоту майже у чотири рази

На аукціон із розподілу 100 МВт квоти підтримки для нових сонячних електростанцій з установками зберігання енергії подали заявки 26 учасників із проєктами загальною потужністю 385,94 МВт. Таким чином, заявлений попит майже у 3,9 раза перевищив доступну квоту.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міненерго.

Цінові пропозиції учасників аукціону для СЕС із накопичувачами становили від 5,97 до 11,45 євроцента за кВт·год.

У серпні уряд спростив умови участі інвесторів у таких аукціонах. Саме за оновленими правилами відбулися нинішні торги.

На звичайні СЕС також з'явився попит

Окремий аукціон провели для нових сонячних електростанцій із квотою 50 МВт.

На нього два учасники подали три заявки загальною потужністю 38,99 МВт. Запропонована ціна становила від 7,3 до 7,99 євроцента за кВт·год при граничному рівні 8 євроцентів.

Це помітна зміна порівняно з двома попередніми роками, коли заявок на цей лот узагалі не було.

Переможців аукціонів ще не визначили. Спочатку документи учасників мають пройти перевірку, після чого будуть сформовані остаточні результати торгів.

Для ринку показовим є саме високий попит на проєкти СЕС із накопичувачами: інвестори заявили майже 386 МВт потужності при доступній квоті у 100 МВт.

Нагадаємо, днями НКРЕКП оновила правила продажу електроенергії для приватних сонячних станцій. Регулятор затвердив новий механізм, за яким постачальники купуватимуть надлишки струму у домогосподарств.

Нововведення не передбачають загального зниження "зеленого" тарифу для населення, а стосуються виключно чітко визначених нічних годин та надлишкових обсягів генерації.