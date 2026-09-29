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Попит бізнесу на підключення до газу різко зріс у 2026 році

Газ
Попит бізнесу на підключення до газу різко зріс / Depositphotos

ТОВ "Газорозподільні мережі України" у 2026 році отримало понад 2,3 тис. звернень від бізнесу щодо приєднання до газових мереж, реконструкції об'єктів та інших будівельних робіт. Це приблизно стільки ж, скільки компанія отримала загалом за два попередні роки.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення голови правління "Газорозподільних мереж України" Людмили Кіндер.

Із отриманих цього року звернень понад 1,2 тис. приєднань уже виконано, решта проєктів перебувають на різних стадіях реалізації.

Загалом із 2024 року "Газмережі" отримали майже 4,6 тис. звернень від бізнесу. Йдеться про виробничі та комерційні об'єкти, розширення підприємств, запуск нових потужностей і котелень.

Бізнес нарощує газову генерацію

Окремим напрямом Кіндер назвала підключення об'єктів газової генерації — когенераційних, газопоршневих і газотурбінних установок, а також газових генераторів.

Такі установки дають підприємствам і громадам можливість виробляти електроенергію ближче до місця споживання та зменшувати залежність від централізованої генерації в умовах російських атак на енергосистему.

В Україні вже працює близько 1,8 ГВт розподіленої газової генерації.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що групі "Нафтогаз" планують передати понад 240 МВт газової генерації Оператора ГТС України. Це має дозволити зберегти ці потужності в роботі після завершення тимчасового режиму, який дає ОГТСУ право виробляти електроенергію з природного газу

Автор:
Тетяна Гойденко

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