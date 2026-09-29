Закинуту будівлю у Львові продали за 16,7 млн грн: хто став власником

У Львові на аукціоні продали закинуте нежитлове приміщення. Будівлю придбала компанія “Хабітат Львів” за 16,7 млн грн. Вартість квадратного метра становила близько 46,9 тис. грн.

Як пише Dilo, про це інформує Zahid.net.

Аукціон у Львові

Об’єкт виставили на продаж 12 вересня через електронний майданчик "Prozorro.Продажі". Стартова ціна становила 16,7 млн грн.

Будівля розташована на земельній ділянці комунальної власності площею 0,26 га. Її цільове призначення - будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Аукціон відбувся 29 вересня за процедурою англійського трираундового аукціону. Участь у торгах взяв один учасник - "Хабітат Львів", який запропонував 16,7 млн грн.

Таким чином, вартість квадратного метра становила близько 46,9 тис. грн, або $1047 за актуальним курсом НБУ. Наразі має бути оприлюднений протокол торгів, після чого з переможцем укладуть договір купівлі-продажу.

Що відомо про покупця

"Хабітат Львів" придбає цей об’єкт уже вдруге пов’язаний із цією локацією. У 2021 році компанія купила на аукціоні колишню будівлю котельні на вул. Липинського, 6а за 24 млн грн. Земельна ділянка під нею розташована поруч і також призначена для житлової забудови.

За даними YouControl, ТОВ "Хабітат Льві" зареєстроване у 2020 році у Львові. Основний напрям діяльності компанії - організація будівництва будівель. Товариство входить до корпоративної групи родини Дрібнюк.

Частка ТОВ "Роял-Стандарт" у компанії становить 65,67%, ще 34,33% належить Тарасу Хмеловському, який є інвестором "Універмагу на Ринку" у Львові.

Нагадаємо, Фонд державного майна України виставив на аукціон єдиний майновий комплекс ДП "Сірка" у Львівській області. Стартова ціна об’єкта становить 12,68 млн грн.