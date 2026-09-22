Перший аукціон "Глухівського кар’єру кварцитів" завершився без угоди: що буде з ціною активу

Перший аукціон Фонду державного майна України з продажу націоналізованого “Глухівського кар’єру кварцитів” та 22 об’єктів нерухомості не відбувся через відсутність учасників. Стартова ціна пулу активів становила 98,64 млн грн.

Як пише Dilo, про це йдеться у повідомлені на сайті "Прозорро. Продажі".

Перший аукціон провалився

До складу лота входить підприємство, розташоване в селі Баничі Шосткинського району Сумської області, а також 22 об’єкти нерухомого майна. Раніше активи перебували під контролем російського бізнесмена Олега Дерипаски, а у 2023 році за рішенням Вищого антикорупційного суду були стягнуті в дохід держави в межах застосування санкцій.

Стартову вартість лота на англійському трираундовому аукціоні ФДМУ визначив у 98,64 млн грн. Водночас до завершення прийому заявок, яке тривало до 20:00 21 вересня, охочих взяти участь у торгах не знайшлося.

Голова ФДМУ Дмитро Наталуха раніше закликав інвесторів звернути увагу на актив. За його словами, вміст кремнію у кварцитах підприємства сягає 99%. Водночас він допускав зниження вартості лота, оскільки підприємство належить до підсанкційних активів.

У ФДМУ повідомили, що після того, як перші торги не відбулися, на повторному англійському аукціоні стартову ціну буде автоматично знижено на 50%.

Якщо повторні торги також не відбудуться, актив виставлять на голландський аукціон. Такий формат передбачає можливість подальшого зниження ціни.

Нагадаємо, Фонд держмайна раніше планував виставити "Глухівський кар'єр кварцитів" на торги саме у вересні 2026 року. Підприємство входило до переліку пріоритетних активів, які держава готувала до продажу цього року. Серед них також були Одеський припортовий завод, "Демурінський ГЗК", Миколаївський глиноземний завод та інші активи.

Сам "Глухівський кар'єр кварцитів" готували до приватизації ще раніше. Актив стягнули в дохід держави у справі щодо підсанкційного російського бізнесмена Олега Дерипаски, після чого підприємство перейшло під контроль ФДМУ.