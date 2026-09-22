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Первый аукцион "Глуховского карьера кварцитов" завершился без сделки: что будет с ценой актива

Государство выставило на продажу "Глуховский карьер кварцитов"
Аукцион "Глуховского карьера кварцитов" за 98,6 млн грн не состоялся

Первый аукцион Фонда государственного имущества Украины по продаже национализированного "Глуховского карьера кварцитов" и 22 объектов недвижимости не состоялся из-за отсутствия участников. Стартовая цена пула активов составила 98,64 млн грн.

Как пишет Dilo, об этом говорится в сообщении на сайте "Прозорро. Продажи".

Первый аукцион провалился

В состав лота входит предприятие, расположенное в селе Банычи Шосткинского района Сумской области, а также 22 объекта недвижимого имущества. Ранее активы находились под контролем российского бизнесмена Олега Дерипаски, а в 2023 году по решению Высшего антикоррупционного суда были взысканы в доход государства в рамках санкций.

Стартовую стоимость лота на английском трехраундовом аукционе ФГИУ определил в 98,64 млн грн. В то же время, до завершения приема заявок, которое длилось до 20:00 21 сентября, желающих принять участие в торгах не нашлось.

Глава ФГИУ Дмитрий Наталуха ранее призвал инвесторов обратить внимание на актив. По его словам, содержание кремния в кварцитах предприятия составляет 99%. В то же время, он допускал снижение стоимости лота, поскольку предприятие относится к подсанкционным активам.

В ФГИ сообщили, что после того, как первые торги не состоялись, на повторном английском аукционе стартовая цена будет автоматически снижена на 50%.

Если повторные торги тоже не состоятся, актив выставят на голландский аукцион. Такой формат предполагает возможность дальнейшего понижения цены.

Напомним, Фонд госимущества ранее планировал выставить "Глуховский карьер кварцитов" на торги именно в сентябре 2026 года. Предприятие входило в список приоритетных активов, которые государство готовило к продаже в этом году. Среди них также были Одесский припортовый завод, "Демуринский ГОК", Николаевский глиноземный завод и другие активы.

Сам "Глуховский карьер кварцитов" готовился к приватизации еще раньше. Актив взыскали в доход государства по делу о подсанкционном российском бизнесмене Олеге Дерипаске, после чего предприятие перешло под контроль ФГИУ.

Автор:
Ольга Опенько

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