Первый аукцион "Глуховского карьера кварцитов" завершился без сделки: что будет с ценой актива

Первый аукцион Фонда государственного имущества Украины по продаже национализированного "Глуховского карьера кварцитов" и 22 объектов недвижимости не состоялся из-за отсутствия участников. Стартовая цена пула активов составила 98,64 млн грн.

Как пишет Dilo, об этом говорится в сообщении на сайте "Прозорро. Продажи".

Первый аукцион провалился

В состав лота входит предприятие, расположенное в селе Банычи Шосткинского района Сумской области, а также 22 объекта недвижимого имущества. Ранее активы находились под контролем российского бизнесмена Олега Дерипаски, а в 2023 году по решению Высшего антикоррупционного суда были взысканы в доход государства в рамках санкций.

Стартовую стоимость лота на английском трехраундовом аукционе ФГИУ определил в 98,64 млн грн. В то же время, до завершения приема заявок, которое длилось до 20:00 21 сентября, желающих принять участие в торгах не нашлось.

Глава ФГИУ Дмитрий Наталуха ранее призвал инвесторов обратить внимание на актив. По его словам, содержание кремния в кварцитах предприятия составляет 99%. В то же время, он допускал снижение стоимости лота, поскольку предприятие относится к подсанкционным активам.

В ФГИ сообщили, что после того, как первые торги не состоялись, на повторном английском аукционе стартовая цена будет автоматически снижена на 50%.

Если повторные торги тоже не состоятся, актив выставят на голландский аукцион. Такой формат предполагает возможность дальнейшего понижения цены.

Напомним, Фонд госимущества ранее планировал выставить "Глуховский карьер кварцитов" на торги именно в сентябре 2026 года. Предприятие входило в список приоритетных активов, которые государство готовило к продаже в этом году. Среди них также были Одесский припортовый завод, "Демуринский ГОК", Николаевский глиноземный завод и другие активы.

Сам "Глуховский карьер кварцитов" готовился к приватизации еще раньше. Актив взыскали в доход государства по делу о подсанкционном российском бизнесмене Олеге Дерипаске, после чего предприятие перешло под контроль ФГИУ.