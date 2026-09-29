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Новини
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Данія виділяє 250 мільйонів євро: оголошено новий пакет військової допомоги Україні

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Данія спрямувала додаткові 80 млн крон для стійкості України

Данія підготувала 31-й пакет військової підтримки України загальною вартістю 250 мільйонів євро. 

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення пресслужби Верховної Ради.

Голова ВР Руслан Стефанчук провів зустріч із Головою Фолькетингу Королівства Данія Сьореном Геле, який підтвердив надання допомоги.

Сьорен Геле висловив щирі співчуття родинам загиблих унаслідок нещодавніх масованих російських атак та запевнив, що данський парламент продовжить непохитно підтримувати Україну.

Зі свого боку, український спікер подякував данській стороні за послідовну допомогу.

"Вдячний за цю послідовність і за готовність надалі розвивати "данську модель", співпрацю у сфері оборонного виробництва та нових технологій. Особливо ціную цей візит у час, коли росія нарощує удари по українських містах", — наголосив Стефанчук.

Окрему увагу під час переговорів сторони приділили розвитку сучасних оборонних технологій та спільному виробництву озброєнь у межах успішної "данської моделі".

Нагадаємо, у червні Україна та Данія домовилися про розширення оборонного партнерства за кількома стратегічними напрямами. Ключовими темами взаємодії стануть розвиток програми Drone Deal, розробка рішень проти балістичних загроз та залучення європейських ресурсів для фронту.

Автор:
Тетяна Бесараб

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