"Укрзалізниці" дозволили купувати вживані локомотиви без тендерів

Кабінет міністрів дозволив АТ “Укрзалізниця” купувати вживаний залізничний тяговий рухомий склад без проведення процедур публічних закупівель.

Про це інформує Dilo з посиланням на посиланням на повідомлення RAIL.insider.

Закупівля вживаних локомотивів

Відповідні зміни передбачені постановою уряду №1181 від 28 вересня.

Спрощений порядок діятиме до 24 березня 2027 року. Він стосується закупівлі тягового рухомого складу, який уже був у використанні.

Також "Укрзалізниця" зможе без проведення процедур публічних закупівель купувати запасні частини, орендувати рухомий склад та замовляти послуги, пов’язані з його придбанням, технічним обслуговуванням, транспортуванням, доставкою і митним оформленням.

Зміни застосовуватимуться протягом дії воєнного стану, а також 90 днів після його припинення або скасування.

Нагадаємо, Кабмін схвалив дорожню карту реформи залізничного транспорту, яка передбачає поступове запровадження конкуренції у вантажних і пасажирських перевезеннях. Перевізники мають отримати доступ до залізничної інфраструктури за єдиними правилами, а систему тарифів і фінансування пасажирських маршрутів планують змінити.