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Новини
Дата публікації

"Укрзалізниці" дозволили купувати вживані локомотиви без тендерів

локомотив
Кабмін спростив закупівлю вживаного рухомого складу для "Укрзалізниці"

Кабінет міністрів дозволив АТ “Укрзалізниця” купувати вживаний залізничний тяговий рухомий склад без проведення процедур публічних закупівель. 

Про це інформує Dilo з посиланням на посиланням на повідомлення RAIL.insider.

Закупівля вживаних локомотивів

Відповідні зміни передбачені постановою уряду №1181 від 28 вересня.

Спрощений порядок діятиме до 24 березня 2027 року. Він стосується закупівлі тягового рухомого складу, який уже був у використанні.

Також "Укрзалізниця" зможе без проведення процедур публічних закупівель купувати запасні частини, орендувати рухомий склад та замовляти послуги, пов’язані з його придбанням, технічним обслуговуванням, транспортуванням, доставкою і митним оформленням.

Зміни застосовуватимуться протягом дії воєнного стану, а також 90 днів після його припинення або скасування.

Нагадаємо, Кабмін схвалив дорожню карту реформи залізничного транспорту, яка передбачає поступове запровадження конкуренції у вантажних і пасажирських перевезеннях. Перевізники мають отримати доступ до залізничної інфраструктури за єдиними правилами, а систему тарифів і фінансування пасажирських маршрутів планують змінити.

Автор:
Ольга Опенько

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