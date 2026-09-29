Російський Петербург скорочує витрати на соціалку та медицину, але збільшує виплати на війну

Влада російського Санкт-Петербурга направила на експертизу законопроєкт про зміни до бюджету міста на 2026 рік. Документ передбачає суттєве скорочення витрат на школи, лікарні, капремонт і бомбосховища на тлі збільшення виплат учасникам війни проти України.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За підрахунками аналітиків, витрати міської скарбниці пропонують скоротити на 832 млн доларів (70,2 млрд рублів) — до 18,72 млрд доларів (1,58 трлн рублів). Офіційно чиновники пояснюють це перенесенням на пізніші терміни завдань, "які не мають першочергового характеру", а також дорогими кредитами, діями Центробанку з "охолодження економіки" та спробою обмежити борги.

Доходи бюджету цього року очікують на рівні 17,44 млрд доларів (1,472 трлн рублів), а запланований дефіцит хочуть зменшити з 2,24 млрд до 1,29 млрд доларів (з 189 млрд до 108,8 млрд рублів).

Які сфери втратять фінансування

Найбільше скорочення коштів очікує статтю "економіка" — мінус 434,8 млн доларів (36,7 млрд рублів).

Також суттєво зменшать витрати за іншими напрямами:

Освіта: втратить 183,6 млн доларів (15,5 млрд рублів), ще на 154 млн доларів (13 млрд рублів) скоротять капремонт закладів освіти та дитячий відпочинок;

Охорона здоров'я: бюджет профільного комітету зменшать на 100,7 млн доларів (8,5 млрд рублів), зокрема на поліклініки, їхній ремонт та профілактику інфекцій;

Транспорт: наземний транспорт і оновлення рухомого складу втратять 106,6 млн доларів (9 млрд рублів);

ЖКГ та капремонт: витрати на житлово-комунальне господарство зменшать на 80,6 млн доларів (6,8 млрд рублів), переважно за рахунок програми доступного житла, а допомогу фонду капремонту знизять на 5,9 млн доларів (0,5 млрд рублів);

Бомбосховища: фінансування перевірок і ремонту захисних споруд цивільної оборони зріжуть майже на 11,8 млн доларів (1 млрд рублів);

Інші сфери: на 32 млн доларів (2,7 млрд рублів) скоротять паливно-енергетичний комплекс, на 27,3 млн доларів (2,3 млрд рублів) — благоустрій, на 22,5 млн доларів (1,9 млрд рублів) — ремонт доріг, на 14,2 млн доларів (1,2 млрд рублів) — закупівлю програмного забезпечення та автоматизації, на 56,9 млн доларів (4,8 млрд рублів) — культуру та кіно, а охорона довкілля втратить 13 млн доларів (1,1 млрд рублів).

Куди додадуть грошей

Водночас міська влада додасть 75,8 млн доларів (6,4 млрд рублів) на виплати учасникам війни проти України та їхнім сім'ям.

Крім того, 56,9 млн доларів (4,8 млрд рублів) планують спрямувати на зарплати бюджетникам, 19 млн доларів (1,6 млрд рублів) — на ліки пільговикам, 3,5 млн доларів (298 млн рублів) — кіностудії "Ленфільм" на поповнення капіталу та 3 млн доларів (254 млн рублів) — на підтримку концертних організацій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у бюджетах російських регіонів виникла "діра" на 1,6 млрд доларів через війну. Більшість суб'єктів РФ, які шукають та оплачують нових контрактників для армії у війні проти України, завершили перше півріччя зі значним дефіцитом.