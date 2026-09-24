Уряд РФ готує чергове підвищення податків для фінансування війни

Російська влада третій рік поспіль планує посилити податковий тиск на громадян та бізнес. Мета такого кроку — наповнити федеральний бюджет, дефіцит якого цього року сягне майже 7 трильйонів рублів через витрати на війну проти України.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За оцінками експерта німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніса Клюге, лише в першому півріччі російський бюджет витратив на армію та закупівлю озброєнь 10,7 трлн рублів — на третину більше, ніж торік.

Військові потреби вже поглинули 43,8% усіх бюджетних видатків і 57,3% зібраних податків, а до кінця року частка оборонних витрат може досягти 9% ВВП, що стане максимумом із радянських часів.

Що саме пропонує змінити Мінфін РФ

Розроблений пакет поправок до Податкового кодексу зачіпає пасивні доходи населення, великих сировинних експортерів та онлайн-покупки:

ставка податку на пасивні доходи громадян (відсотки за вкладами, дивіденди, операції з цінними паперами, продаж майна) зросте з 13–15% до 13–22%, що торкнеться близько 4 млн росіян, крім учасників так званої «СВО»;

для виробників кольорових металів та добрив запроваджують податок на надприбутки за ставкою 30%, а для золотодобувних компаній — 20%, причому збір стягуватимуть із різниці, на яку доходи перевищили рівень 2024 року;

ПДВ на замовлення в закордонних інтернет-магазинах пропонують відразу встановити на рівні 22%, відмовившись від перехідного періоду, а також ввести митний збір у 100 рублів за посилку вартістю до 200 євро.

Глава Мінфіну РФ Антон Силуанов заявив, що ці заходи мають забезпечити стабільність державних фінансів. За розрахунками міністерства, нові збори дозволять стримати зростання дефіциту, який цього року вдвічі перевищить початковий план і складе 3% ВВП (6,9 трлн рублів) замість 1,6% ВВП (3,7 трлн рублів).

Бюджетна діра збільшується

Попередні податкові зміни не допомогли збалансувати російський бюджет. За перші вісім місяців поточного року видатки уряду РФ перевищили доходи на 5,8 трлн рублів, а дефіцит виявився в півтора раза більшим, ніж за аналогічний період минулого року.

Економісти наголошують, що в умовах стагнації економіки подальше вилучення коштів загрожує хвилею банкрутств приватного сектору, де прибутки падають, а запас міцності практично вичерпаний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд РФ спрогнозував найтриваліший за десятиліття спад інвестицій у російську економіку. Міністерство економічного розвитку погіршило прогноз, очікуючи падіння капіталовкладень щонайменше протягом трьох років поспіль, а відновлення інвестиційної активності можливе не раніше 2028 року.