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Оборонна індустрія
Дата публікації

Росія ще не банкрут, але рахунок за війну перекладають на населення і бізнес

Росія поки зберігає фінансову можливість продовжувати війну проти України
За перше півріччя 2026 року військові витрати РФ сягнули приблизно $127 млрд. Колаж: Dilo

Росія поки зберігає фінансову можливість продовжувати війну проти України завдяки експорту сировини, податкам, внутрішнім запозиченням та перерозподілу ресурсів. Однак дедалі більша частина витрат перекладається на населення та цивільний бізнес.

Про це йдеться у статті Dilo "Ціна "пекельних санкцій": скільки ще Росія може фінансувати війну".

За перше півріччя 2026 року військові витрати Росії сягнули 10,7 трлн рублів — приблизно $127 млрд. У рублевому вимірі це на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Якщо такий темп збережеться, за підсумками року військові витрати можуть перевищити 9% ВВП.

При цьому російська економіка ще має джерела фінансування. У першому півріччі товарний експорт РФ становив $226 млрд, а імпорт — $161 млрд. Москва також може залучати гроші всередині країни через державні облігації та збільшувати податкове навантаження.

Цивільний сектор платить за мілітаризацію

Наслідки дедалі сильніше відчуває цивільна економіка. У першому півріччі 2026 року ВВП Росії зріс лише на 0,6%, тоді як галузі, безпосередньо не пов'язані з військовим виробництвом, улітку залишалися нижче рівня початку 2022 року.

Водночас споживчі ціни від початку повномасштабної війни зросли приблизно на 44%. Для стримування інфляції російський Центробанк у вересні залишив ключову ставку на рівні 14%, що робить кредити дорожчими передусім для цивільного бізнесу.

Ліквідна частина Фонду національного добробуту також скоротилася приблизно до 4 трлн рублів, або $46,7 млрд. Однак вичерпання цього резерву саме по собі не означатиме припинення війни: Кремль може ще сильніше підвищувати податки, позичати всередині країни та скорочувати цивільні видатки.

Тому визначальним для здатності Росії продовжувати війну є не дата, коли спорожніє один із фондів, а те, скільки цивільних ресурсів влада готова перенаправити на військові потреби.

Нагадаємо, Росія витрачає на війну рекордні $29 млн щогодини.

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