Россия еще не банкрот, но счет за войну перекладывают на население и бизнес

Россия пока сохраняет финансовую возможность продолжать войну против Украины благодаря экспорту сырья, налогам, внутренним заимствованиям и перераспределению ресурсов. Однако все большая часть расходов переводится на население и гражданский бизнес.

Об этом говорится в статье Dilo "Цена "адских санкций": сколько еще Россия может финансировать войну".

За первое полугодие 2026 года военные расходы России составили 10,7 трлн рублей — примерно $127 млрд. В рублевом исчислении это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если этот темп сохранится, по итогам года военные расходы могут превысить 9% ВВП.

При этом у российской экономики еще есть источники финансирования. В первом полугодии товарный экспорт РФ составил $226 млрд, а импорт — $161 млрд. Москва также может привлекать деньги внутри страны через государственные облигации и увеличивать налоговую нагрузку.

Гражданский сектор платит за милитаризацию

Последствия все сильнее испытывает гражданская экономика. В первом полугодии 2026 года ВВП России вырос всего на 0,6%, в то время как отрасли, напрямую не связанные с военным производством, летом оставались ниже уровня начала 2022 года.

В то же время, потребительские цены с начала полномасштабной войны выросли примерно на 44%. Для сдерживания инфляции российский Центробанк в сентябре оставил ключевую ставку на уровне 14%, что делает кредиты дороже, прежде всего, для гражданского бизнеса.

Ликвидная часть Фонда национального благосостояния также сократилась примерно до 4 трлн рублей или $46,7 млрд. Однако исчерпание этого резерва само по себе не будет означать прекращения войны: Кремль может еще сильнее повышать налоги, занимать внутри страны и сокращать гражданские расходы.

Поэтому определяющей способностью России продолжать войну является не дата, когда опустеет один из фондов, а то, сколько гражданских ресурсов власти готовы перенаправить на военные нужды.

Напомним, Россия тратит на войну рекордные $29 млн каждый час.