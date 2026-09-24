Правительство РФ готовит очередное повышение налогов для финансирования войны

Российские власти третий год планируют усилить налоговое давление на граждан и бизнес. Цель такого шага – наполнить федеральный бюджет, дефицит которого в этом году достигнет почти 7 триллионов рублей из-за расходов на войну против Украины.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

По оценкам эксперта немецкого Института проблем международной безопасности Яниса Клюге, только в первом полугодии российский бюджет потратил на армию и закупку вооружений 10,7 трлн рублей – на треть больше, чем в прошлом.

Военные нужды уже поглотили 43,8% всех бюджетных расходов и 57,3% собранных налогов, а к концу года доля оборонных расходов может достигнуть 9% ВВП, что станет максимумом с советских времен.

Что именно предлагает сменить Минфин РФ

Разработанный пакет поправок в Налоговый кодекс затрагивает пассивные доходы населения, крупных сырьевых экспортеров и онлайн-покупки.

ставка налога на пассивные доходы граждан (проценты по вкладам, дивиденды, сделки с ценными бумагами, продажа имущества) возрастет с 13–15% до 13–22%, что коснется около 4 млн россиян, кроме участников так называемой «СВО»;

для производителей цветных металлов и удобрений вводят налог на сверхдоходы по ставке 30%, а для золотодобывающих компаний — 20%, причем сбор будут взиматься с разницы, на которую доходы превысили уровень 2024;

НДС на заказ в зарубежных интернет-магазинах предлагают сразу установить на уровне 22%, отказавшись от переходного периода, а также ввести таможенную пошлину в 100 рублей за посылку стоимостью до 200 евро.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что эти меры должны обеспечить стабильность государственных финансов. По расчетам министерства, новое собрание позволит сдержать рост дефицита, который в этом году вдвое превысит первоначальный план и составит 3% ВВП (6,9 трлн рублей) вместо 1,6% ВВП (3,7 трлн рублей).

Бюджетная дыра увеличивается

Предыдущие налоговые изменения не помогли сбалансировать российский бюджет. За первые восемь месяцев текущего года расходы правительства РФ превысили доходы на 5,8 трлн рублей, а дефицит оказался в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экономисты подчеркивают, что в условиях стагнации экономики дальнейшее изъятие средств чревато волной банкротств частного сектора, где доходы падают, а запас прочности практически исчерпан.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство РФ спрогнозировало самый продолжительный за десятилетие спад инвестиций в российскую экономику. Министерство экономического развития ухудшило прогноз, ожидая падения капиталовложений не менее трех лет подряд, а возобновление инвестиционной активности возможно не ранее 2028 года.