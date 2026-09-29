Мінфін запровадив форму звітності для нового внеску роботодавців

Міністерство фінансів затвердило форму звіту про нарахування та сплату внеску на підтримку працевлаштування людей з інвалідністю. Сам внесок діє з 1 січня 2026 року, однак до цього роботодавці фактично не могли звітувати про нього через відсутність затвердженої форми.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Форму затвердили наказом Міністерства фінансів №453, який набрав чинності 25 вересня.

З початку 2026 року в Україні змінився механізм виконання роботодавцями нормативу робочих місць для людей з інвалідністю. Сам норматив залишився без змін: роботодавці з 8–25 працівниками повинні забезпечити одне таке робоче місце, а компанії з понад 25 працівниками — 4% від чисельності персоналу.

Що змінилося для роботодавців

Замість адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу з 2026 року запроваджено внесок на підтримку працевлаштування людей з інвалідністю.

Водночас обов'язок нараховувати та сплачувати внесок почав діяти ще 1 січня, тоді як форми для подання відповідної звітності не існувало.

Тепер роботодавці мають подати звіти за ті періоди 2026 року, граничні строки звітування за які минули до набрання чинності наказом №453. Зробити це потрібно протягом 40 календарних днів після закінчення кварталу, в якому наказ набрав чинності.

Гетманцев звернув увагу, що таким чином врегульовано ситуацію, коли від роботодавців вимагалося виконання нового обов'язку, але необхідної для звітування форми держава вчасно не затвердила.

Нагадаємо, раніше уряд змінив правила сплати внеску за працевлаштування людей з інвалідністю. Його мають сплачувати роботодавці з вісьмома і більше працівниками, якщо вони не виконують встановлений норматив робочих місць.