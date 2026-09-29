Українські військові вперше застосували робота-амфібію: як це змінює логістику на фронті (ФОТО)

Військові однієї з окремих механізованих бригад ЗСУ вперше провели логістичну місію на амфібійному наземному роботизованому комплексі української розробки. НРК-амфібія подолав понад 40 км сушею та водою і доставив на позиції провізію та боєкомплект.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Для чого потрібен НРК-амфібія

Як зазначили у відомстві, водні перешкоди на фронті є реальною проблемою для військової логістики. Річки, канали та заболочені ділянки можуть перекривати маршрути для звичайних наземних роботизованих комплексів. Амфібійний НРК може долати такі перешкоди без використання окремого транспорту.

На суші комплекс рухається як наземний робот, а для подолання водної ділянки переходить на воду. Це дає змогу використовувати один комплекс на маршрутах із різним типом місцевості.

Перед першою логістичною місією НРК кілька місяців доопрацьовували разом із військовими. Зміни вносили з урахуванням завдань, досвіду використання та особливостей місцевості.

За даними Міноборони, кластер оборонних інновацій Brave1 надав грантову підтримку для розвитку цього комплексу. У червні 2026 року в межах оновленої грантової програми Brave1 запустили окремий напрям для розробки НРК-амфібій.

"Розширюємо можливості роботизованих систем, щоб українські військові мали більше технологічних інструментів для виконання бойових завдань", — зазначили у Міністерстві оборони.

Нагадаємо, з початку 2026 року кількість логістичних та евакуаційних місій НРК на фронті зросла у 3,3 раза. У серпні роботи виконали понад 25 000 завдань, підвозячи боєприпаси та евакуйовуючи поранених із найнебезпечніших ділянок.