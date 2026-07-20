Створений на основі бойового досвіду: Міноборони кодифікувало НРК "Змій міні ударний"

Міноборони кодифікувало та допустило до використання у ЗСУ розвідувально-ударний наземний роботизований комплекс (НРК) "Змій міні ударний". Ця платформа є новою розробкою українського виробника, який уже постачає інші моделі НРК для війська.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Комплекс проєктували спільно з інженерами однієї з бригад ЗСУ на основі аналізу бойових дій та застосування робототехніки протягом понад чотирьох років війни. Під час випробувань НРК підтвердив заявлені тактико-технічні характеристики.

Основні характеристики

Платформа має такі конструктивні особливості:

швидкісне колісне шасі з підвищеними позашляховими можливостями;

безшумний електричний двигун;

малий час для розгортання та згортання комплексу;

тривалий час автономної роботи;

значний запас ходу;

камери спостереження денного та тепловізійного типу;

малі габарити; мала маса.

Робот є універсальним у транспортуванні та експлуатації. Габарити дозволяють розміщувати платформу в багажнику мікроавтобуса, автомобільному причепі або в кузові пікапа без використання спеціального додаткового обладнання.

Крім того, "Змій міні ударний" у базовій версії оснащений бойовим модулем із гранатометом МК19, що дозволяє вести точний вогонь із закритих позицій снарядами з високою кінетичною енергією. За потреби на комплекс можна монтувати інші типи бойових модулів із піхотним озброєнням.

Нагадаємо, Агенція оборонних закупівель ДОТ законтрактувала понад 22 000 наземних роботизованих комплексів для ЗСУ на 2026 рік. Ця кількість майже вдвічі більша за загальний обсяг закупівель минулого року.