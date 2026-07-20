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Созданный на основе боевого опыта: Минобороны кодифицировало НРК "Змей мини ударный"

НРК "Змей"
Разведывательно-ударный НРК "Змей мини ударный" / Минобороны

Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в ВСУ разведывательно-ударный наземный роботизированный комплекс (НРК) "Змей мини ударный". Эта платформа является новой разработкой украинского производителя, уже поставляющего другие модели НРК для армии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Комплекс проектировали совместно с инженерами одной из бригад ВСУ на основе анализа боевых действий и применения робототехники более четырех лет войны. В ходе испытаний НРК подтвердил заявленные тактико-технические характеристики.

Основные характеристики

Платформа имеет следующие конструктивные особенности:

  • скоростное колесное шасси с повышенными внедорожными возможностями;
  • бесшумный электрический двигатель;
  • малое время для развертывания и сворачивания комплекса;
  • длительное время автономной работы;
  • значительный запас хода;
  • камеры наблюдения дневного и тепловизионного типа;
  • малые габариты; мало масса.

Робот универсален в транспортировке и эксплуатации. Габариты позволяют размещать платформу в багажнике микроавтобуса, автомобильном прицепе или кузове пикапа без использования специального дополнительного оборудования.

Кроме того, Змей мини ударный в базовой версии оснащен боевым модулем с гранатометом МК19, что позволяет вести точный огонь с закрытых позиций снарядами с высокой кинетической энергией. При необходимости на комплекс можно монтировать другие типы боевых модулей с пехотным вооружением.

Напомним, Агентство оборонных закупок ДОТ законтрактовало более 22 000 наземных роботизированных комплексов для ВСУ на 2026 год. Это количество почти вдвое больше общего объема закупок в прошлом году.

Автор:
Татьяна Ковальчук