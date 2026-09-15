Уряд передав Раді проєкт держбюджету-2027 із рекордними видатками на оборону

Уряд схвалив і передав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2027 рік. На безпеку й оборону в ньому передбачено 4,885 трлн грн — майже 44% ВВП, а фінансування програм підтримки бізнесу планують збільшити майже вдвічі, до 96 млрд грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

За його словами, головним пріоритетом бюджету залишається фінансування потреб Сил оборони та збереження фінансової стійкості держави.

Додатково Україна розраховує отримати від партнерів щонайменше 1 трлн грн матеріально-технічної допомоги. Йдеться про ракети, зброю, техніку, боєприпаси та інші засоби ураження.

Водночас Корецький наголосив, що фактичні потреби Сил оборони на 2027 рік будуть значно більшими, а їхні точні обсяги уряд ще фіналізує.

"Вартість війни стає дорожчою", — зазначив прем'єр.

Він також визнав, що Україна не може покрити всі заплановані видатки лише власними доходами, тому виконання домовленостей із міжнародними партнерами залишається одним із ключових джерел наповнення бюджету.

Окрім оборони, проєкт бюджету передбачає:

328,5 млрд грн на освіту;

292,5 млрд грн на медицину;

96 млрд грн на програми підтримки бізнесу;

збільшення фінансування соціальних програм, підтримки ветеранів, внутрішньо переміщених осіб та житлових програм;

додаткові ресурси для регіонів і громад;

окреме фінансування страхування воєнних ризиків.

Корецький зазначив, що 96 млрд грн для бізнесу — майже удвічі більше, ніж передбачено цього року. Кошти планують спрямовувати на доступне кредитування, грантові програми та підтримку оборонних інновацій.

Проєкт держбюджету вже переданий до Верховної Ради. Надалі його має розглянути парламент.

Ключові параметри проєкту держбюджету-2027

Водночас, Мінфін наводить ключові параметри проєкту держбюджету-2027:

Доходи - 5 трлн 648 млрд грн, що на 452,1 млрд грн, або 8,7%, більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами.

Видатки - 7 трлн 272 млрд грн, що на 864,9 млрд грн, або 13,5%, більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами.

Потреба у міжнародній підтримці у 2027 році становитиме 52,6 млрд доларів США. Заплановано залучення коштів від ЄС, країн G7 у межах ERA, МВФ, Світового банку, Великої Британії та інших партнерів.

Оборона та безпека - 4 трлн 885 млрд грн, 43,8% до ВВП. Це на 517,9 млрд грн більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами.

540,3 млрд грн (+72,6 млрд грн порівняно з планом на 2026 рік зі змінами) — соціальні виплати і заходи Мінсоцполітики . Зокрема, 292,8 млрд грн передбачено як трансферт Пенсійному фонду на виплату доплат до пенсій.

328,5 млрд грн (+50,8 млрд грн порівняно з планом на 2026 рік зі змінами) — освіта. У 2027 році середньомісячна заробітна плата досвідченого вчителя передбачена на рівні 27,3 тис. грн — на 65% більше порівняно з 2025 роком.

96 млрд грн (вдвічі більше ніж цьогоріч) - підтримка економіки та бізнесу. Кошти передбачено, зокрема, на доступне кредитування, оборонні інновації та активні програми підтримки бізнесу.

Нагадаємо, напередодні Корецький заявив, що ситуація з державними фінансами наближається до критичної, а Україна ризикує втратити значну частину з $29,5 млрд запланованого міжнародного фінансування, якщо Верховна Рада вчасно не ухвалить необхідні законопроєкти.