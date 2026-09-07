Роботи замість людей: кількість місій НРК на передовій зросла у 3,3 раза

З початку 2026 року кількість логістичних та евакуаційних місій наземних роботизованих комплексів на фронті зросла у 3,3 раза. У серпні роботи виконали понад 25 000 завдань, підвозячи боєприпаси та евакуйовуючи поранених із найнебезпечніших ділянок.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міноборони.

Скільки місій виконали НРК

Від початку 2026 року в Delta зафіксували близько 112 000 логістичних та евакуаційних місій наземних роботизованих комплексів.

За даними відомства, кількість завдань зростала щомісяця:

січень — 7 511;

лютий — 7 960;

березень — 9 072;

квітень — 11 028;

травень — 14 059;

червень — 16 664;

липень — 19 940;

серпень — 25 143.

Таким чином, у серпні НРК виконали на 17 632 місії більше, ніж у січні. З початку року кількість таких місій зросла у 3,3 раза — з 7 511 у січні до 25 143 у серпні.

Кількість логістичних та евакуаційних місій НРК зростає щомісяця / Міноборони

Наземні роботи використовують для виконання логістичних та евакуаційних завдань на передовій. Вони можуть доставляти військовим боєприпаси, воду та харчування, а також перевозити поранених.

Держзакупівлі НРК

25 серпня Агенція оборонних закупівель ДОТ вперше розпочала закупівлю наземних роботизованих комплексів (НРК) за конкретними тактико-технічними характеристиками, визначеними Міністерством оборони України.

АОЗ планує закупити для потреб військових два типи НРК:

л огістичні — призначені для доставки вантажів і матеріального забезпечення, а також для евакуації поранених із поля бою;

у дарні — призначені для ураження визначених ворожих цілей.

Відповідно до технічних умов, роботизовані комплекси повинні рухатися пересіченою місцевістю, підтримувати дистанційне керування та передавати операторові відеосигнал разом із даними про свій поточний стан і роботу.

Нагадаємо, у підрозділах Сил оборони України розпочалися бойові випробування нових наземних роботизованих комплексів із турелями під автомати Калашникова.