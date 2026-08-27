На фронті тестують нові наземні роботи з турелями під автомати Калашникова (ФОТО)

У підрозділах Сил оборони України розпочалися бойові випробування нових наземних роботизованих комплексів із турелями під автомати Калашникова.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Конструктивні особливості

Розробка виконана за технічним завданням кластера оборонних інновацій Brave1 на основі грантового фінансування, а створення готового прототипу тривало менше ніж 6 місяців.

НРК з турелями / Міністерство оборони України

Застосування стандартних автоматів Калашникова здешевлює виробництво та спрощує розгортання систем у війську.

Основні конструктивні особливості комплексу:

чотириколісне шасі з безповітряними шинами;

захищений корпус, стійкий до куль, уламків та проколів;

здатність маневрувати у складній місцевості;

спарена турель із можливістю монтажу двох автоматів одночасно.

Спарена система підвищує щільність вогню під час штурмових або оборонних дій проти піхоти. Саму турель можна також встановлювати на інші колісні та гусеничні роботизовані платформи.

НРК з турелямі / Міністерство оборони України

Застосування на передовій

За даними Міноборони, деякі підрозділи вже використовують ці системи в реальних боях. Зокрема, Центр спеціальних операцій "А" СБУ успішно застосував комплекси проти ворожих засідок із дронами-"ждунами".

Відомство впроваджує такі роботизовані системи, щоб передати їм найнебезпечніші завдання на передовій, зменшити присутність піхоти в зоні прямого вогневого контакту та зберегти життя військовослужбовців.

Нагадаємо, Агенція оборонних закупівель ДОТ вперше розпочала закупівлю наземних роботизованих комплексів за конкретними тактико-технічними характеристиками, визначеними Міністерством оборони України.