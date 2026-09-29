Nvidia оголосила про викуп акцій на $150 млрд на тлі буму ШІ

Американський розробник чипів Nvidia збільшив програму зворотного викупу власних акцій на рекордні 150 млрд доларів. Це рішення демонструє впевненість гендиректора компанії Дженсена Хуанга в її подальшому зростанні.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Після цього розширення загальний залишок затверджених коштів на зворотний викуп зріс до 235 млрд доларів. Завершити програму компанія планує протягом 2028 фінансового року.

На тлі цієї новини акції Nvidia під час торгів у Нью-Йорку подорожчали на 2,6% — до 230,98 долара. Загалом від початку року котирування компанії зросли приблизно на 24%.

Реакція ринку та позиція керівництва

Стрімкий розвиток інфраструктури та моделей штучного інтелекту забезпечив величезний попит на графічні процесори Nvidia і зробив її найдорожчою компанією світу. Водночас останнім часом акції виробника дешевшали відносно очікуваного прибутку через побоювання інвесторів щодо тривалості буму витрат на ШІ.

Хуанг пояснив, що зростання бізнесу спирається на перехід до систем прискорених обчислень і штучного інтелекту, а схвалена програма викупу підтверджує впевненість керівництва в довгострокових можливостях.

Очільник Nvidia продовжує спростовувати побоювання щодо бульбашки в галузі ШІ та відкидає заклики уповільнити технологічний розвиток. Подібні дискусії активізувалися серед інших лідерів ринку, зокрема керівника Anthropic Даріо Амодея та очільника OpenAI Сема Альтмана, після кількох гучних інцидентів, серед яких був випадковий злам платформи Hugging Face агентом OpenAI.

Новий захист для систем ШІ

Разом із фінансовим рішенням Nvidia представила нову систему безпеки для штучного інтелекту, що працює на її обладнанні.

Рішення складається з двох програмних інструментів безпеки з відкритим вихідним кодом, які створені для контролю доступу ШІ-агентів у реальному часі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Nvidia прогнозує зростання продажів на 70% наступного року. Технологічний гігант вартістю 5 трлн доларів підвищив прогноз реалізації чипів штучного інтелекту та відкинув критику аналітиків щодо використання інвестицій у клієнтів як інструменту "кругового фінансування".