Nvidia прогнозує зростання продажів на 70% наступного року

Технологічний гігант Nvidia вартістю $5 трлн підвищив прогноз продажів чипів штучного інтелекту на наступний рік, очікуючи зростання виручки на 70%. Компанія також відкинула критику аналітиків щодо використання інвестицій у клієнтів як інструменту "кругового фінансування".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Financial Times.

За підсумками кварталу, що завершився в липні, виручка компанії досягла $96,2 млрд, перевершивши очікування Волл-стріт. У поточному кварталі Nvidia прогнозує показник на рівні близько $108 млрд. Чистий прибуток зріс до $59,7 млрд, чому також сприяли інвестиційні доходи, зокрема прибуток від частки в компанії SpaceX після її виходу на біржу.

Головна фінансова директорка Колетт Кресс зазначила, що попит клієнтів подвоїться, однак зростання виторгу стримуватиметься дефіцитом постачань. Додатковим фактором зростання акцій на 4% стала домовленість із Amazon Web Services про розгортання ще 2 млн новітніх графічних процесорів Nvidia.

Відповідь на критику щодо "кругового фінансування"

Останнім часом інвестори пильно стежать за тим, як Nvidia використовує власний баланс для допомоги клієнтам у розбудові інфраструктури:

компанія надала часткові гарантії консорціуму інвесторів, який виділить $500 млрд на фінансування чипів для її клієнтів;

підписано угоду про гарантійну підтримку на понад $100 млрд для дата-центру OpenAI в Огайо;

розширено інвестиції у провідні ШІ-лабораторії, зокрема OpenAI та Anthropic, замовлення від яких становитимуть близько чверті бізнесу компанії наступного року.

Керівництво компанії відкинуло побоювання щодо штучного підігріву попиту. За словами генерального директора Дженсена Хуанга, галузь переживає "золотий вік" нових ШІ-стартапів, а хмарні провайдери Google та Amazon, які генерують половину виторгу Nvidia, уже вклали в інфраструктуру понад $1 трлн.

Дефіцит пам'яті та тиск

Через глобальну нестачу мікросхем пам'яті валова маржа Nvidia, яка в минулому кварталі становила 75%, на початку наступного року може тимчасово знизитися до 71%. Зобов'язання компанії перед постачальниками за квартал зросли зі $119 млрд до $279 млрд, передусім через закупівлю чипів пам'яті.

Водночас через жорсткий експортний контроль США постачання на ринок Китаю залишаються мінімальними та забезпечують менш ніж 1% доходів від дозволених чипів попереднього покоління Hopper.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Nvidia інвестує $1,5 млрд у дата-центр для OpenAI. Виробник чипів погодився гарантувати до $105 млрд орендних платежів за великий комплекс в Огайо та отримав можливість забезпечити проєкт інфраструктурою потужністю до 8 ГВт.