Nvidia прогнозирует рост продаж на 70% в следующем году

Технологический гигант Nvidia стоимостью $5 трлн повысил прогноз продаж чипов искусственного интеллекта на следующий год, ожидая роста выручки на 70%. Компания также отвергла критику аналитиков по использованию инвестиций в клиентов в качестве инструмента "кругового финансирования".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Financial Times.

По итогам квартала, завершившегося в июле, выручка компании достигла $96,2 млрд, превзойдя ожидания Уолл-стрит. В текущем квартале Nvidia прогнозирует показатель на уровне около $108 млрд. Чистая прибыль выросла до $59,7 млрд, чему также способствовали инвестиционные доходы, в том числе прибыль от доли в компании SpaceX после ее выхода на биржу.

Главный финансовый директор Колетт Кресс отметила, что спрос клиентов удвоится, однако рост выручки будет сдерживаться дефицитом поставок. Дополнительным фактором роста акций на 4% стала договоренность с Amazon Web Services о развертывании еще 2 млн новейших графических процессоров Nvidia.

Ответ на критику относительно "кругового финансирования"

В последнее время инвесторы внимательно следят за тем, как Nvidia использует собственный баланс для помощи клиентам в развитии инфраструктуры:

компания предоставила частичные гарантии консорциума инвесторов, который выделит $500 млрд на финансирование чипов для ее клиентов;

подписано соглашение о гарантийной поддержке более $100 млрд для дата-центра OpenAI в Огайо;

расширены инвестиции в ведущие ИИ-лаборатории, в частности OpenAI и Anthropic, заказы от которых составят около четверти бизнеса компании в следующем году.

Руководство компании отвергло опасения относительно искусственного подогрева спроса. По словам генерального директора Дженсена Хуанга, отрасль переживает "золотой возраст" новых ИИ-стартапов, а облачные провайдеры Google и Amazon, генерирующие половину выручки Nvidia, уже вложили в инфраструктуру более $1 трлн.

Дефицит памяти и давление

Из-за глобальной нехватки микросхем памяти валовая маржа Nvidia, в прошлом квартале составлявшая 75%, в начале следующего года может временно снизиться до 71%. Обязательства компании перед поставщиками за квартал выросли со $119 млрд до $279 млрд, прежде всего из-за закупки чипов памяти.

В то же время из-за жесткого экспортного контроля США поставки на рынок Китая остаются минимальными и обеспечивают менее 1% доходов от разрешенных чипов предыдущего поколения Hopper.

Напомним, ранее сообщалось, что Nvidia инвестирует $1,5 млрд в дата-центр для OpenAI. Производитель чипов согласился гарантировать до $105 млрд. арендных платежей за большой комплекс в Огайо и получил возможность обеспечить проект инфраструктурой мощностью до 8 ГВт.